Французский соус бешамель: главные секреты приготовления
Соус бешамель – отличный французский соус, который является отличным дополнением ко многим блюдам, чего только стоит картофель под этим соусом, а мясные и рыбные блюда – все они будут просто потрясающими вместе в ним. К тому же готовится он элементарно, самое главное – соблюдать все пропорции и правильно варить.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами секретами приготовления вкусного соуса, а также – рецептом, благодаря которому вы научитесь готовить настоящий французский бешамель.
Секреты приготовления:
Температура должна быть умеренной, чтобы ни один ингредиент не пригорел.
Муку обязательно просейте.
Когда растапливаете масло следите, чтобы оно не пригорело, а просто растопилось.
Обязательное условие приготовления соуса – интенсивно перемешивать все, чтобы мука не взялась комками.
Ингредиенты:
Молоко – 500 г
Мука – 30 г
Сливочное масло – 30 г.
Мускатный орех – 0,5 ч. л.
Соль – по вкусу
Способ приготовления:
Первым делом – на слабом огне растопите масло.
Муку просейте и аккуратно добавьте к маслу, перемешайте венчиком, пока она не станет золотистой, но главное – чтобы мука не подгорела.
Далее – добавьте молоко и перемешайте все, чтобы не было комков, в смесь стала одинаковой по консистенции.
Затем добавьте щепотку тертого мускатного ореха, соль и варите соус до загустения, постоянно помешивая – около 2 минут.
Стоит отметить, что он будет отличным дополнением к пасте, мясным и рыбным блюдам. Хранить готовый соус можно не больше 2 дней.
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