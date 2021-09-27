Французский соус бешамель: главные секреты приготовления

Соус бешамель – отличный французский соус, который является отличным дополнением ко многим блюдам, чего только стоит картофель под этим соусом, а мясные и рыбные блюда – все они будут просто потрясающими вместе в ним. К тому же готовится он элементарно, самое главное – соблюдать все пропорции и правильно варить.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами секретами приготовления вкусного соуса, а также – рецептом, благодаря которому вы научитесь готовить настоящий французский бешамель.

Секреты приготовления:

Температура должна быть умеренной, чтобы ни один ингредиент не пригорел. Муку обязательно просейте. Когда растапливаете масло следите, чтобы оно не пригорело, а просто растопилось. Обязательное условие приготовления соуса – интенсивно перемешивать все, чтобы мука не взялась комками.

Ингредиенты:

Молоко – 500 г

Мука – 30 г

Сливочное масло – 30 г.

Мускатный орех – 0,5 ч. л.

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

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Первым делом – на слабом огне растопите масло. Муку просейте и аккуратно добавьте к маслу, перемешайте венчиком, пока она не станет золотистой, но главное – чтобы мука не подгорела. Далее – добавьте молоко и перемешайте все, чтобы не было комков, в смесь стала одинаковой по консистенции. Затем добавьте щепотку тертого мускатного ореха, соль и варите соус до загустения, постоянно помешивая – около 2 минут.

Стоит отметить, что он будет отличным дополнением к пасте, мясным и рыбным блюдам. Хранить готовый соус можно не больше 2 дней.

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