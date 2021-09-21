Маршмеллоу для детей – самый простой способ приготовления безопасных сладостей
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не ел вредные сладости, лучше всего – приготовить их самостоятельно из натуральных продуктов. Так вы точно будете уверены в их безопасности, к тому же сделать их можно из сезонных фруктов, орехов, ароматного меда и семечек.
Но сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом одной из самых любимых детских вкусностей – воздушного маршмеллоу, который вы кстати сможете с легкостью приготовить вместе с ребенком.
Стоит отметить, что его можно использовать, как самостоятельное блюдо и, как дополнение и украшение к тортам, кофе, какао, коктейлям.
Ингредиенты:
сахар – 400 г
инвертный сироп – 150 г
желатин – 30 г
вода – 200 мл
ванилин – по вкусу
кукурузный крахмал – 50 г
сахарная пудра – 50 г
Способ приготовления:
Для начала приготовьте силиконовые формы, чтобы туда заливать маршмеллоу, хорошо их помойте и высушите.
В большой миске замочите желатин, залейте его водой, чтобы он хорошо набух и так оставьте на 30 минут.
В сотейнике сделайте сахарный сироп: смешайте сахар с водой и добавьте инвертный сироп, все тщательно перемешайте и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорел. Обязательно – кипятить 2-3 минуты.
Возьмите желатин и хорошо его разогрейте на водяной бане или в микроволновке, чтобы он полностью растворился.
После – пропустите через сито.
Полученную желатиновую смесь добавьте в сироп и хорошо взбейте так, чтобы появилась густая пена.
Сразу разлейте ее в формы и отправьте в холодильник на 3-4 часа, чтобы она хорошо загустела.
По истечению времени – достаньте готовое маршмеллоу из форм, присыпьте сахарной пудрой и можно есть.
Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: