Маршмеллоу для детей – самый простой способ приготовления безопасных сладостей

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не ел вредные сладости, лучше всего – приготовить их самостоятельно из натуральных продуктов. Так вы точно будете уверены в их безопасности, к тому же сделать их можно из сезонных фруктов, орехов, ароматного меда и семечек.

Но сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом одной из самых любимых детских вкусностей – воздушного маршмеллоу, который вы кстати сможете с легкостью приготовить вместе с ребенком.

Стоит отметить, что его можно использовать, как самостоятельное блюдо и, как дополнение и украшение к тортам, кофе, какао, коктейлям.

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Ингредиенты:

сахар – 400 г

инвертный сироп – 150 г

желатин – 30 г

вода – 200 мл

ванилин – по вкусу

кукурузный крахмал – 50 г

сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

Для начала приготовьте силиконовые формы, чтобы туда заливать маршмеллоу, хорошо их помойте и высушите. В большой миске замочите желатин, залейте его водой, чтобы он хорошо набух и так оставьте на 30 минут. В сотейнике сделайте сахарный сироп: смешайте сахар с водой и добавьте инвертный сироп, все тщательно перемешайте и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорел. Обязательно – кипятить 2-3 минуты. Возьмите желатин и хорошо его разогрейте на водяной бане или в микроволновке, чтобы он полностью растворился. После – пропустите через сито. Полученную желатиновую смесь добавьте в сироп и хорошо взбейте так, чтобы появилась густая пена. Сразу разлейте ее в формы и отправьте в холодильник на 3-4 часа, чтобы она хорошо загустела. По истечению времени – достаньте готовое маршмеллоу из форм, присыпьте сахарной пудрой и можно есть.

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