Маршмеллоу для детей – самый простой способ приготовления безопасных сладостей

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как дома приготовить маршмеллоу для ребенка

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не ел вредные сладости, лучше всего – приготовить их самостоятельно из натуральных продуктов. Так вы точно будете уверены в их безопасности, к тому же сделать их можно из сезонных фруктов, орехов, ароматного меда и семечек.

Но сегодня редакция FoodOboz делится с вами рецептом одной из самых любимых детских вкусностей – воздушного маршмеллоу, который вы кстати сможете с легкостью приготовить вместе с ребенком.

Стоит отметить, что его можно использовать, как самостоятельное блюдо и, как дополнение и украшение к тортам, кофе, какао, коктейлям.

Как сделать дома маршмеллоу
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Ингредиенты:

  • сахар – 400 г

  • инвертный сироп – 150 г

  • желатин – 30 г

  • вода – 200 мл

  • ванилин – по вкусу

  • кукурузный крахмал – 50 г

  • сахарная пудра – 50 г

Способ приготовления:

  1. Для начала приготовьте силиконовые формы, чтобы туда заливать маршмеллоу, хорошо их помойте и высушите.

  2. В большой миске замочите желатин, залейте его водой, чтобы он хорошо набух и так оставьте на 30 минут.

  3. В сотейнике сделайте сахарный сироп: смешайте сахар с водой и добавьте инвертный сироп, все тщательно перемешайте и доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы сахар не пригорел. Обязательно – кипятить 2-3 минуты.

  4. Возьмите желатин и хорошо его разогрейте на водяной бане или в микроволновке, чтобы он полностью растворился.

  5. После – пропустите через сито.

  6. Полученную желатиновую смесь добавьте в сироп и хорошо взбейте так, чтобы появилась густая пена.

  7. Сразу разлейте ее в формы и отправьте в холодильник на 3-4 часа, чтобы она хорошо загустела.

  8. По истечению времени – достаньте готовое маршмеллоу из форм, присыпьте сахарной пудрой и можно есть.

Вы можете сами регулировать цвет сладостей

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