Как дома приготовить ржаной хлеб: Евгений Клопотенко поделился рецептом

Хлеб – один из самых востребованных продуктов в Украине, который не всегда можно купить, но при этом его всегда можно приготовить дома из минимального количества продуктов.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного ржаного хлеба, который вы приготовите всего за 40 минут.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 250 г

ржаная мука – 100 г

конопляная мука – 1 ст. л.

дрожжи – 12 г

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Смешайте в миске сухие ингредиенты, добавьте дрожжи и перемешайте.

2. В отдельной миске смешайте теплую воду и подсолнечной масло, перемешайте и замесите тесто, чтобы оно было эластичным и гладким.

3. Готовое тесто накройте пищевой пленкой или полотенцем, так оставьте в теплом месте на 50 минут, чтобы оно "подошло".

4. Из теста снова сделайте шар.

5. Застелите противень пергаментом, переложите шар и снова накройте полотенцем на 30 минут.

6. После переставьте противень в духовку и выпекайте 40 минут при 180 С.

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