Как дома приготовить самый вкусный "Наполеон": рецептом поделилась Даша Евтух
Один из самых вкусных, нежных и легких в приготовлении тортов – "Наполеон". Его основа – легкие, тонкие коржи и ароматный, ванильный заварной крем. Готовить его можно по-разному, добавлять шоколад, ягоды и фрукты, но основа – коржи, должны быть идеальными , ведь именно от них зависит вкус и структура десерта.
Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего "Наполеона", который элементарно готовится.
Ингредиенты:
Для теста:
Сметана – 200 г
Масло сливочное – 200 г
Мука – 500-600г (смотрите по своему тесту, сколько ему нужно).
Для крема:
Сахар – 250 г
Ваниль – щепотка
Молоко – 375 мл
Желтки – 6 шт.
Крахмал – 3 ст. л
Мука – 3 ст. л.
Масло сливочное – 200 г
Способ приготовления:
1. Размягченное сливочное масло раздавите вилкой, добавьте сметану, перемешайте и всыпьте муку.
2. Хорошо замесите тесто руками, сделайте шар и разделите его на ровные части, это будущие коржи. Переложите шарики в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30-40 минут.
2. Крем: сотейник поставьте на огонь, отделите желтки, добавьте к ним сахар, венчиком взбейте все, влейте теплое молоко и продолжайте перемешивать, далее всыпьте муку и крахмал и хорошо перемешивайте. Крем должен быть однородным. Обязательно дайте ему остыть.
3. Тесто раскатайте, каждый корж наколите вилкой, переложите на противень и выпекайте до золотистости.
4. В миске взбейте сливочное масло, добавляйте крем и продолжайте взбивать.
5. Соберите торт, верх и края присыпьте крошкой из коржей, отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы торт хорошо пропитался.
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