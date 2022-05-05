Один из самых вкусных, нежных и легких в приготовлении тортов – "Наполеон". Его основа – легкие, тонкие коржи и ароматный, ванильный заварной крем. Готовить его можно по-разному, добавлять шоколад, ягоды и фрукты, но основа – коржи, должны быть идеальными , ведь именно от них зависит вкус и структура десерта.

Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего "Наполеона", который элементарно готовится.

Ингредиенты:

Видео дня

Для теста:

Сметана – 200 г

Масло сливочное – 200 г

Мука – 500-600г (смотрите по своему тесту, сколько ему нужно).

Для крема:

Сахар – 250 г

Ваниль – щепотка

Молоко – 375 мл​​​​​​​

Желтки – 6 шт.

Крахмал – 3 ст. л

Мука – 3 ст. л.​​​​​​​

Масло сливочное – 200 г

Способ приготовления:

1. Размягченное сливочное масло раздавите вилкой, добавьте сметану, перемешайте и всыпьте муку.

2. Хорошо замесите тесто руками, сделайте шар и разделите его на ровные части, это будущие коржи. Переложите шарики в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30-40 минут.

2. Крем: сотейник поставьте на огонь, отделите желтки, добавьте к ним сахар, венчиком взбейте все, влейте теплое молоко и продолжайте перемешивать, далее всыпьте муку и крахмал и хорошо перемешивайте. Крем должен быть однородным. Обязательно дайте ему остыть.

3. Тесто раскатайте, каждый корж наколите вилкой, переложите на противень и выпекайте до золотистости.

4. В миске взбейте сливочное масло, добавляйте крем и продолжайте взбивать.

5. Соберите торт, верх и края присыпьте крошкой из коржей, отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы торт хорошо пропитался.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: