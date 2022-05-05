Как дома приготовить самый вкусный "Наполеон": рецептом поделилась Даша Евтух

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Вкусный домашний 'Наполеон'

Один из самых вкусных, нежных и легких в приготовлении тортов – "Наполеон". Его основа – легкие, тонкие коржи и ароматный, ванильный заварной крем. Готовить его можно по-разному, добавлять шоколад, ягоды и фрукты, но основа – коржи, должны быть идеальными , ведь именно от них зависит вкус и структура десерта.

Блогер Даша Евтух поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего "Наполеона", который элементарно готовится.

Рецепт "Наполеона"

Ингредиенты:

Как дома приготовить вкусный торт
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Для теста:

  • Сметана – 200 г

Как выбрать натуральное сливочное масло

  • Масло сливочное – 200 г

Пшеничная мука

  • Мука – 500-600г (смотрите по своему тесту, сколько ему нужно).

Для крема:

  • Сахар – 250 г

  • Ваниль – щепотка

  • Молоко – 375 мл​​​​​​​

Молоко для крема

  • Желтки – 6 шт.

Домашний "Наполеон"

  • Крахмал – 3 ст. л

  • Мука – 3 ст. л.​​​​​​​

"Наполеон" из заварным кремом

  • Масло сливочное – 200 г

Способ приготовления:

1. Размягченное сливочное масло раздавите вилкой, добавьте сметану, перемешайте и всыпьте муку.

Приготовление теста

2. Хорошо замесите тесто руками, сделайте шар и разделите его на ровные части, это будущие коржи. Переложите шарики в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30-40 минут.

Готовое тесто для торта

2. Крем: сотейник поставьте на огонь, отделите желтки, добавьте к ним сахар, венчиком взбейте все, влейте теплое молоко и продолжайте перемешивать, далее всыпьте муку и крахмал и хорошо перемешивайте. Крем должен быть однородным. Обязательно дайте ему остыть.

Крем для "Наполеона"

3. Тесто раскатайте, каждый корж наколите вилкой, переложите на противень и выпекайте до золотистости.

Готовые коржи

4. В миске взбейте сливочное масло, добавляйте крем и продолжайте взбивать.

Крем с маслом

5. Соберите торт, верх и края присыпьте крошкой из коржей, отправьте его в холодильник на несколько часов, чтобы торт хорошо пропитался.

Готовый торт

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