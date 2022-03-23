Домашняя тушенку из курицы: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
4 минуты
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Тушенка из куриного мяса

Одно из самых полезных, вкусных и диетических видов мяса – курятина. Из нее часто готовят разные блюда для детей, например, фрикадельки, супы, ароматные бульоны, а также котлеты и отбивные.

В Украине, с момента начала полномасштабной войны россии против Украины, стали очень востребованных два самых простых продукта – хлеб и тушенка. Стоит отметить, что их можно очень просто приготовить дома, для этого можно брать любое мясо и муку.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом очень вкусной домашней тушенки из курицы, которую вы сможете приготовь дома.

Куриное мясо для тушенки
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Ингредиенты на 3 банки:

  • куриное мясо (

    голени, бедра) – 2 кг

  • лук – 1 шт.

Репчатый лук

  • морковь – 1 шт.

  • корень сельдерея – 150 г

Мясо для тушенки

  • соль – 2 ст. л.

  • лавровый лист – 2 шт.

  • черный перец – 5 горошин

Специи для блюда

  • душистый перец – 3 горошины

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю выложите 2 кг куриного мяса, залейте водой и доведите до кипения.

Бульон для тушенки

2. Первую воду обязательно слейте, мясо достаньте, тщательно промойте водой и снова сложите в кастрюлю.

Как из куриного мяса приготовить тушенку

3. Очистите лук, разрежьте крест-накрест, а морковь и корень сельдерея, пастернака или петрушки разрежьте пополам, переложите это все также в кастрюлю.

Ингредиенты для тушенки

4. Добавьте туда 2 лавровых листа, 5 горошин черного и 3 горошины душистого перца, перемешайте.

Приготовление тушенки

5. Залейте мясо с овощами и специями холодной водой так, чтобы она была на 3 см выше уровня мяса, добавьте еще соли, перемешайте и обязательно попробуйте.

6. Доведите до кипения, а затем убавьте огонь до среднего и варите 40 минут, не накрывая крышкой.

Как дома приготовить вкусную тушенку из куриного мяса

7. После того, как мясо свариться – достаньте его и дайте немного остыть, далее с помощью ножа и вилки аккуратно выньте из голеней и бедер все кости, хрящи и кожуру.

8. Из кастрюли достаньте морковь, лук и корни.

Свежая морковь

9. После все мясо снова переложите в кастрюлю и на среднем огне варите еще 20 минут.

10. Помойте и стерилизуйте банки. Поставьте их в духовой шкаф на противень и включите разогреваться до 100 градусов. Когда банки станут горячими, вынимайте их с помощью полотенца. Крышки прокипятите примерно 10 минут.

Куриное мясо

11. После разлейте в банки мясо с бульоном.

12. Можно добавить специи по желанию.

Домашняя тушенка

13. Сразу тщательно закручивайте банку крышкой, переверните на полотенце и дайте им полностью остыть. Перенесите банки в темное прохладное место, где можно их хранить не больше двух недель.

Рецепт мясной тушенки

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