Как дома приготовить удачный шоколадный брауни: рецепт от Владимира Ярославского
Если вы хотите дома приготовить вкусный брауни, вы очень просто сможете приготовить шоколадное угощение к чаю дома. Вам достаточно всего лишь сделать удачное тесто из двух видов шоколада, а также правильно его выпекать.
Владимир Ярославский поделился в Insatgram рецептом очень вкусного домашнего брани с орехами и белым шоколадом, который готовится всего 15 минут.
черный шоколад – 200 г
сливочное масло – 200 г
коричневый сахар – 170 г
морская соль – 5 г
яйца – 3 шт.
мука – 70 г
какао порошок –
35 г
белый шоколад – 100 г
поджаренные орехи – 100-150 г
Способ приготовления:
1. Черный шоколад поломайте на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане, пока масло не разойдется, перемешайте лопаткой или венчиком ,чтобы смесь стала однородной.
2. Яйца просто перемешайте с сахаром, не взбивайте, нужно просто чтобы сахар растворился, полбе добавьте эту смесь в шоколад, перемешайте.
3. В миску со смесью добавьте просеянную через сито муку и какао, снова перемешайте.
4. Измельчите орехи и белый шоколад, добавьте все в эту смесь, перемешайте.
5. Добавьте соль и выложите тест в форму для запекания и выпекайте 12-15-минут при 200 С.
6. Дайте брауни остыть и порежьте, подавайте угощение с ягодами, мороженным или просто со взбитыми сливками.
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