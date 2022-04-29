Как дома приготовить удачный шоколадный брауни: рецепт от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт шоколадного брауни

Если вы хотите дома приготовить вкусный брауни, вы очень просто сможете приготовить шоколадное угощение к чаю дома. Вам достаточно всего лишь сделать удачное тесто из двух видов шоколада, а также правильно его выпекать.

Владимир Ярославский поделился в Insatgram рецептом очень вкусного домашнего брани с орехами и белым шоколадом, который готовится всего 15 минут.

  • черный шоколад – 200 г

Черный шоколад

  • сливочное масло – 200 г

  • коричневый сахар – 170 г

  • морская соль – 5 г

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Как дома испечь брауни

  • яйца – 3 шт.

  • мука – 70 г

  • какао порошок –

    35 г

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Какао порошок

  • белый шоколад – 100 г

  • поджаренные орехи – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Черный шоколад поломайте на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане, пока масло не разойдется, перемешайте лопаткой или венчиком ,чтобы смесь стала однородной.

Приготовление теста

​​​​​​​2. Яйца просто перемешайте с сахаром, не взбивайте, нужно просто чтобы сахар растворился, полбе добавьте эту смесь в шоколад, перемешайте.

Растопленный шоколад

3. В миску со смесью добавьте просеянную через сито муку и какао, снова перемешайте.

4. Измельчите орехи и белый шоколад, добавьте все в эту смесь, перемешайте.

Орехи для теста

5. Добавьте соль и выложите тест в форму для запекания и выпекайте 12-15-минут при 200 С.

Готовый пирог

6. Дайте брауни остыть и порежьте, подавайте угощение с ягодами, мороженным или просто со взбитыми сливками.

Брауни с орехами

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