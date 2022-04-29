Если вы хотите дома приготовить вкусный брауни, вы очень просто сможете приготовить шоколадное угощение к чаю дома. Вам достаточно всего лишь сделать удачное тесто из двух видов шоколада, а также правильно его выпекать.

Владимир Ярославский поделился в Insatgram рецептом очень вкусного домашнего брани с орехами и белым шоколадом, который готовится всего 15 минут.

черный шоколад – 200 г

сливочное масло – 200 г

коричневый сахар – 170 г

морская соль – 5 г ​​​​​​​

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яйца – 3 шт.

мука – 70 г

какао порошок – 35 г ​​​​​​​

белый шоколад – 100 г

поджаренные орехи – 100-150 г

Способ приготовления:

1. Черный шоколад поломайте на кусочки, добавьте сливочное масло и растопите на водяной бане, пока масло не разойдется, перемешайте лопаткой или венчиком ,чтобы смесь стала однородной.

​​​​​​​2. Яйца просто перемешайте с сахаром, не взбивайте, нужно просто чтобы сахар растворился, полбе добавьте эту смесь в шоколад, перемешайте.

3. В миску со смесью добавьте просеянную через сито муку и какао, снова перемешайте.

4. Измельчите орехи и белый шоколад, добавьте все в эту смесь, перемешайте.

5. Добавьте соль и выложите тест в форму для запекания и выпекайте 12-15-минут при 200 С.

6. Дайте брауни остыть и порежьте, подавайте угощение с ягодами, мороженным или просто со взбитыми сливками.

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