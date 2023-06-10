Как есть картошку и не толстеть: три лучших рецепта
Картофель сам по себе достаточно калорийный овощ и для тех, кто на диете, часто воздерживается от его употребления. Впрочем, есть простые рецепты, как можно вкусно и диетически приготовить овощ.
Редакция FoodOboz поделится с вами тремя рецептами приготовления картофеля, благодаря которым вы не поправитесь.
Картофель в мундире
Ингредиенты:
- картофель
- соль
Способ приготовления:
1. Сначала тщательно помыть картофель от грязи и желательно замочить на время в холодной воде.
2. Выложить картошку в кастрюлю, залить холодной водой.
3. Варить в подсоленной воде около 15-20 минут. Готово!
Диетическое картофельное пюре без сливок
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- теплое молоко – 0,5 ст
- соль – 1 ч. л.
- сливочное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и нарезать небольшими кусками. Переложить в кастрюлю.
2. Залить картофель водой, довести до кипения, посолить и варить 15-18 минут.
3. Из готового картофеля слить воду, добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло. Размять картофель толокушкой для пюре до однородности. Готово!
Вареный картофель с чесноком и зеленью
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- чеснок – 2 зубчика
- пучок укропа
- сливочное масло – 100 г
- черный молотый перец
- соль – 1 ст. л.
- вода – 1–1,5 л
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и порезать четвертинками, переложить в кастрюлю.
2. Залить картофель водой, довести до кипения и варить под крышкой 15-20 минут.
3. Тем временем приготовить заправку. Для этого измельчить укроп, выжать чеснок через пресс. Смешать все между собой, добавить соль и перец.
4. Из готового картофеля слить воду, добавить заправку и сливочное масло. Все тщательно перемешать. Приятного аппетита!
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