Картофель сам по себе достаточно калорийный овощ и для тех, кто на диете, часто воздерживается от его употребления. Впрочем, есть простые рецепты, как можно вкусно и диетически приготовить овощ.

Редакция FoodOboz поделится с вами тремя рецептами приготовления картофеля, благодаря которым вы не поправитесь.

Картофель в мундире

Ингредиенты:

картофель

соль

Способ приготовления:

1. Сначала тщательно помыть картофель от грязи и желательно замочить на время в холодной воде.

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2. Выложить картошку в кастрюлю, залить холодной водой.

3. Варить в подсоленной воде около 15-20 минут. Готово!

Диетическое картофельное пюре без сливок

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

теплое молоко – 0,5 ст

соль – 1 ч. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и нарезать небольшими кусками. Переложить в кастрюлю.

2. Залить картофель водой, довести до кипения, посолить и варить 15-18 минут.

3. Из готового картофеля слить воду, добавить теплое молоко и мягкое сливочное масло. Размять картофель толокушкой для пюре до однородности. Готово!

Вареный картофель с чесноком и зеленью

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

чеснок – 2 зубчика

пучок укропа

сливочное масло – 100 г

черный молотый перец

соль – 1 ст. л.

вода – 1–1,5 л

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и порезать четвертинками, переложить в кастрюлю.

2. Залить картофель водой, довести до кипения и варить под крышкой 15-20 минут.

3. Тем временем приготовить заправку. Для этого измельчить укроп, выжать чеснок через пресс. Смешать все между собой, добавить соль и перец.

4. Из готового картофеля слить воду, добавить заправку и сливочное масло. Все тщательно перемешать. Приятного аппетита!

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