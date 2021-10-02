4 лайфхака, которые облегчают процесс приготовления любимых блюд

Часто бывает так, что процесс приготовления пищи вроде и доставляет удовольствие, но то картофель лень чистить, или еще хуже – отмывать сковородку от масла. Непонимание, как выходить из таких ситуаций приводит к тому, что после приготовления не остается ни сил, ни настроения, а в дополнение – упреки за "руки не из того места".

Редакция FoodOboz поделится лайфхаками, которые облегчат жизнь на кухне.

Проблема 1: что делать, если противно отмывать сковородку после жарки

Если вы вдруг думали, что не существует никаких способов и решения этой ситуации, то выход есть. И называется он – пищевой жиростойкий пергамент, который точно найдется в кохонном шкафу. Стоит только перед жаркой застелить сковородку листом пергамента, налить немного меньше масла, чем обычно и переходить к готовке. Все, что остается делать потом – это просто наслаждаться супер-чистой сковородкой.

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Проблема 2: так хочется картошечки, но чистить ее – еще то испытание

А здесь даже долго говорить не придется. Ведь, картофель, приготовленный с кожурой, получается даже в разы вкуснее, чем вы привыкли готовить обычно. Важно только тщательно промыть его и дать просохнуть. Далее – добавить к нему любимые специи, немного оливкового масла и отправить в духовку. Это один из лучших вариантов. К тому же, и ждать долго не нужно.

Проблема 3: что делать, если раздражает запах чеснока

Неприятный запах, который все так ненавидят, лежит в самой сердцевине чеснока. В таком случае следует разрезать чеснок пополам и с обеих половинок удалить росток. Тогда останется только невероятный аромат, за который, собственно, так высоко ценят чеснок.

Проблема 4: что делать, если каша разваривается или пригорает к кастрюле

Здесь есть два решения этой проблемы: попытаться увеличить количество жидкости, или отдать предпочтение духовке и форме для выпечки. Принцип приготовления следующий: на 100 г крупы нужно 200 г жидкости. После этого следует плотно закрыть форму фольгой, разогреть духовку на 180 градусов и варить кашу ориентировочно 20 минут.

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