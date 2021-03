Как готовить капкейки: 5 простых рецептов

Если вы вбиваете в строку поиска "рецепты на 8 марта", то эта статья для вас. Если вы не собираетесь отмечать Женский день, но просто любите сладкое, то эта статья тоже для вас. Потому что приготовить капкейки на самом деле дело нехитрое и какой-то особый повод для этого десерта не нужен.

Начнем с небольшого ликбеза. Капкейк пришел к нам из Америки, впервые это слово упоминается в 1828 году в поваренной книге Элизы Лесли. Тогда торты часто пекли в керамических чашках, отсюда, собственно, и появилось название cup cake.

То есть, по сути, капкейки – это обычный торт, только маленького размера. Выпекаются эти "торты" порционно в бумажных гофрированных формочках или твердых силиконовых и железных формах. Четкого рецепта у капкейка нет, его можно делать и по рецепту маффинов, и как кексы, а также сюда подойдет рецепт теста для любого торта. Главное отличие капкейка от кекса и маффина – шапочка из крема.

Классические капкейки готовятся с добавлением ванильного экстракта. Источник: unsplash.com

Ванильные капкейки

Для теста

сливочное масло комнатной температуры – 3/4 стакана

сахар – 1,5 стакана

яйца комнатной температуры – 5 шт.

мука высшего сорта – 2,5 стакана

разрыхлитель – 2 ч. л.

соль – 1/4 ч. л.

полуобезжиренное молоко (комнатной температуры) – 1 стакан

ванильный экстракт – 1 ст. л.

Для крема

сливочное масло комнатной температуры – 3/4 стакана

сахарная пудра (просеянная) – 4-6 стакана

полуобезжиренное молоко (комнатной температуры) – 6 ст. л.

ванильный экстракт – 1,5 ч. л.

Разогреть духовку до 175 градусов и расставить бумажные формочки в формы для маффинов. Взбить сливочное масло с сахаром. Добавить яйца (по одному), хорошо взбивая после каждого добавления. В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Смешать молоко с ванилью. Добавить в сливочное масло по очереди мучную и молочную смесь, начиная и заканчивая мукой и хорошо взбивая после каждого добавления. Выложить тесто в формы для маффинов, заполняя их на треть, и выпекать около 20 минут. Проверять готовность деревянной палочкой: она должна выходить из теста чистой. Готовые капкейки остудить в формах. Приготовить глазурь. Миксером взбить сливочное масло до пышной массы. Добавить 2 стакана сахарной пудры и взбивать на низкой скорости, чтобы вмешать, а затем увеличьте скорость миксера до максимума, чтобы взбить глазурь в пышную массу. Вмешать молоко и ваниль. Добавить оставшиеся 2 стакана сахарной пудры и взбивать, постепенно добавляя еще по чуть-чуть, пока не получится пышная глазурь пастообразной консистенции: количество сахарной пудры будет зависеть от мягкости сливочного масла, с которым вы работаете. По желанию глазурь можно подкрасить пищевыми красителями. Выдавите с помощью кондитерского мешка или намажьте глазурь на каждый капкейк и по желанию посыпьте декором. Перед подачей дайте капкейками пару часов постоять, чтобы глазурь застыла. Хранить при комнатной температуре в герметичном контейнере не больше двух дней.

Вместо шоколада в крем можно добавить немного кофе. Источник: unsplash.com

Шоколадные капкейки

Для теста

сливочное масло – 100 г

темный шоколад – 60 г

сахар – 140 г

яйца – 2 шт.

мука – 130 г

какао-порошок – 50 г

сметана – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для крема

сливочный сыр – 50 г

сливочное масло – 80 г

сахарная пудра – 80 г

темный шоколад – 80 г

Шоколад разломать на кусочки, добавить нарезанное кубиком сливочное масло и все растопить на водяной бане или в микроволновке. Растопленную массу немного остудить. Затем добавить сахар, хорошо перемешать, чтобы он растворился. Добавить яйца и снова перемешать. Затем добавить сметану и снова хорошо перемешать. Муку, какао и разрыхлитель просеять и в два приема вмешать в тесто. Хорошо перемешать, у нас должно получиться достаточно густое тесто. Выложить тесто в формочки и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут (готовность проверять деревянной шпажкой). Готовые кексы остудить. Приготовить крем. Шоколад растопить и охладить. Сливочное масло взбить со сливочным сыром до пышности. Добавить сахарную пудру (ее количество можете регулировать на свой вкус) и снова вбивать до однородной пышной массы. Добавить растопленный шоколад и снова взбить. Готовым шоколадным кремом украсить кексики.

Чернику можно заменить любой ягодой. Источник: unsplash.com

Черничные капкейки

сливочное масло – 110 г

сахар – 200 г

яйцо – 2 шт.

молоко – 100 мл

разрыхлитель – 1,5 ч. л.

крем-сыр – 400 г

сливки – 150 мл

сахарная пудра – 100 г

черника – 150 г

кукурузный крахмал – 1 ст. л.

пшеничная мука – 180 г

Сливочное масло взбить со 150 граммами сахара. Добавить яйца и снова взбить. Отдельно смешать муку и разрыхлитель. Затем добавить к масляной смеси и взбить. В самом конце влить молоко и перемешать до однородной консистенции. Тесто выложить в формочки для капкейков, заполняя их на 2/3. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 20-25 минут. Готовые капкейки остудить. Пока пекутся капкейки, приготовить начинку. Кукурузный крахмал развести в 3 ст. л. холодной воды. Чернику засыпать 50 г сахара, поставить на средний огонь. Довести до кипения и проварить 2 минуты. Добавить разведенный крахмал и варить, помешивая, до загустения пару минут. Снять с огня и немного остудить. Из капкейков с помощью ножа срезать часть верхушки и серединку теста. Добавить в углубление черничную начинку. Закрыть крышечкой из теста. Приготовить крем. В миску добавить сыр, сливки и сахарную пудру. Взбить до пышной стойкой массы. С помощью кондитерского мешка украсить капкейки шапочкой из крема.

Лучший способ сказать "люблю". Источник: unsplash.com

Капкейки с сердечками

Для красного теста:

мука – 200 г

яйца – 3 шт.

молоко – 1 ст. л.

сливочное масло – 200 г

сахарная пудра – 200 г

ванильный экстракт – 0,5 ч. л.

пищевой краситель красного цвета – 2 мл

Для белого теста:

мука – 125 г

яйца – 2 шт.

молоко – 1.5 ст. л.

сливочное масло – 125 г

сахарная пудра – 125 г

ванильный экстракт – на кончике ч. л.

сода пищевая – на кончике ч. л.

Для крема:

сливочное масло – 150 г

сахарная пудра – 150 г

ванильный экстракт – 1 ч. л.

сливочный крем-сыр – 300 г

Приготовить сердечки из красного теста. Взбить масло с сахарной пудрой. Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Добавить муку, перемешать. В молоке развести ванильный экстракт и краску. Вмешать краску в тесто. Выложить тесто в форму и разровнять. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 10 минут. Коржи остудить. Разрезать вдоль пополам. При помощи формочки для печенья вырезать сердечки. Приготовить белое тесто. В сухие продукты добавить размягченное масло, яйца и разведенный в молоке ванильный экстракт. Замесить тесто. В форму для кексов вложить бумажные формочки, при помощи ложки выложить тесто в формочки, заполняя их на 2/3. Осторожно воткнуть красные сердечки в каждую формочку. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 15 минут. Готовые капкейки остудить. Приготовить крем. Размягченное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль взбивать миксером минут пять до воздушного состояния. Добавить сливочный сыр и снова взбить до пышности и однородности. Готовый крем переложить в кондитерский мешок и украсить им остывшие капкейки.

Любимые капкейки Керри Брэдшоу

А эти капкейки с розовым кремом в одной из серий сериала "Секс и город" ела Сара Джессика Паркер в роли Керри Брэдшоу. В 2007 году пекарня Magnolia Bakery официально назвала этот десерт Кэрри Брэдшоу, в честь главной героини сериала. По словам владельцев пекарни, этот кекс всегда был их бестселлером.

Рецептом приготовления капкейков Magnolia Bakery поделилась в честь феерической новости о возвращении сериала на экраны: сиквел в формате мини-сериала будет называться And Just Like That и выйдет на стриминговой платформе HBO Max.

Для теста:

мука – 3 стакана

разрыхлитель – 1 ¾ ч. л.

сода – ¼ ч. л.

соль – ½ ч. л.

молоко – 1 стакан

сметана – 0,5 стакана

сливочное масло комнатной температуры – 200 г

сахар – 1 ½ стакана

чистый экстракт ванили – 1 ¾ ч. л.

белок – 4 шт.

Для ванильного крема:

сливочное масло – 200 г

чистый экстракт ванили – 1 ч. л.

сахарная пудра (просеянная) – 4 стакана

молоко – 3-4 ст. л.

розовый пищевой краситель

сахарное украшение в виде ромашки

