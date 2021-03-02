Как готовить капкейки: 5 простых рецептов

Если вы вбиваете в строку поиска "рецепты на 8 марта", то эта статья для вас. Если вы не собираетесь отмечать Женский день, но просто любите сладкое, то эта статья тоже для вас. Потому что приготовить капкейки на самом деле дело нехитрое и какой-то особый повод для этого десерта не нужен.
Начнем с небольшого ликбеза. Капкейк пришел к нам из Америки, впервые это слово упоминается в 1828 году в поваренной книге Элизы Лесли. Тогда торты часто пекли в керамических чашках, отсюда, собственно, и появилось название cup cake.
То есть, по сути, капкейки – это обычный торт, только маленького размера. Выпекаются эти "торты" порционно в бумажных гофрированных формочках или твердых силиконовых и железных формах. Четкого рецепта у капкейка нет, его можно делать и по рецепту маффинов, и как кексы, а также сюда подойдет рецепт теста для любого торта. Главное отличие капкейка от кекса и маффина – шапочка из крема.
Ванильные капкейки
Для теста
сливочное масло комнатной температуры – 3/4 стакана
сахар – 1,5 стакана
яйца комнатной температуры – 5 шт.
мука высшего сорта – 2,5 стакана
разрыхлитель – 2 ч. л.
соль – 1/4 ч. л.
полуобезжиренное молоко (комнатной температуры) – 1 стакан
ванильный экстракт – 1 ст. л.
Для крема
сливочное масло комнатной температуры – 3/4 стакана
сахарная пудра (просеянная) – 4-6 стакана
полуобезжиренное молоко (комнатной температуры) – 6 ст. л.
ванильный экстракт – 1,5 ч. л.
Разогреть духовку до 175 градусов и расставить бумажные формочки в формы для маффинов.
Взбить сливочное масло с сахаром. Добавить яйца (по одному), хорошо взбивая после каждого добавления.
В отдельную миску просеять муку, разрыхлитель и соль. Смешать молоко с ванилью.
Добавить в сливочное масло по очереди мучную и молочную смесь, начиная и заканчивая мукой и хорошо взбивая после каждого добавления.
Выложить тесто в формы для маффинов, заполняя их на треть, и выпекать около 20 минут. Проверять готовность деревянной палочкой: она должна выходить из теста чистой. Готовые капкейки остудить в формах.
Приготовить глазурь. Миксером взбить сливочное масло до пышной массы. Добавить 2 стакана сахарной пудры и взбивать на низкой скорости, чтобы вмешать, а затем увеличьте скорость миксера до максимума, чтобы взбить глазурь в пышную массу.
Вмешать молоко и ваниль. Добавить оставшиеся 2 стакана сахарной пудры и взбивать, постепенно добавляя еще по чуть-чуть, пока не получится пышная глазурь пастообразной консистенции: количество сахарной пудры будет зависеть от мягкости сливочного масла, с которым вы работаете. По желанию глазурь можно подкрасить пищевыми красителями.
Выдавите с помощью кондитерского мешка или намажьте глазурь на каждый капкейк и по желанию посыпьте декором.
Перед подачей дайте капкейками пару часов постоять, чтобы глазурь застыла. Хранить при комнатной температуре в герметичном контейнере не больше двух дней.
Шоколадные капкейки
Для теста
сливочное масло – 100 г
темный шоколад – 60 г
сахар – 140 г
яйца – 2 шт.
мука – 130 г
какао-порошок – 50 г
сметана – 100 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
Для крема
сливочный сыр – 50 г
сливочное масло – 80 г
сахарная пудра – 80 г
темный шоколад – 80 г
Шоколад разломать на кусочки, добавить нарезанное кубиком сливочное масло и все растопить на водяной бане или в микроволновке. Растопленную массу немного остудить. Затем добавить сахар, хорошо перемешать, чтобы он растворился.
Добавить яйца и снова перемешать. Затем добавить сметану и снова хорошо перемешать.
Муку, какао и разрыхлитель просеять и в два приема вмешать в тесто. Хорошо перемешать, у нас должно получиться достаточно густое тесто.
Выложить тесто в формочки и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 25-30 минут (готовность проверять деревянной шпажкой). Готовые кексы остудить.
Приготовить крем. Шоколад растопить и охладить. Сливочное масло взбить со сливочным сыром до пышности. Добавить сахарную пудру (ее количество можете регулировать на свой вкус) и снова вбивать до однородной пышной массы. Добавить растопленный шоколад и снова взбить.
Готовым шоколадным кремом украсить кексики.
Черничные капкейки
сливочное масло – 110 г
сахар – 200 г
яйцо – 2 шт.
молоко – 100 мл
разрыхлитель – 1,5 ч. л.
крем-сыр – 400 г
сливки – 150 мл
сахарная пудра – 100 г
черника – 150 г
кукурузный крахмал – 1 ст. л.
пшеничная мука – 180 г
Сливочное масло взбить со 150 граммами сахара. Добавить яйца и снова взбить.
Отдельно смешать муку и разрыхлитель. Затем добавить к масляной смеси и взбить. В самом конце влить молоко и перемешать до однородной консистенции.
Тесто выложить в формочки для капкейков, заполняя их на 2/3. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 20-25 минут. Готовые капкейки остудить.
Пока пекутся капкейки, приготовить начинку. Кукурузный крахмал развести в 3 ст. л. холодной воды. Чернику засыпать 50 г сахара, поставить на средний огонь. Довести до кипения и проварить 2 минуты. Добавить разведенный крахмал и варить, помешивая, до загустения пару минут. Снять с огня и немного остудить.
Из капкейков с помощью ножа срезать часть верхушки и серединку теста. Добавить в углубление черничную начинку. Закрыть крышечкой из теста.
Приготовить крем. В миску добавить сыр, сливки и сахарную пудру. Взбить до пышной стойкой массы. С помощью кондитерского мешка украсить капкейки шапочкой из крема.
Капкейки с сердечками
Для красного теста:
мука – 200 г
яйца – 3 шт.
молоко – 1 ст. л.
сливочное масло – 200 г
сахарная пудра – 200 г
ванильный экстракт – 0,5 ч. л.
пищевой краситель красного цвета – 2 мл
Для белого теста:
мука – 125 г
яйца – 2 шт.
молоко – 1.5 ст. л.
сливочное масло – 125 г
сахарная пудра – 125 г
ванильный экстракт – на кончике ч. л.
сода пищевая – на кончике ч. л.
Для крема:
сливочное масло – 150 г
сахарная пудра – 150 г
ванильный экстракт – 1 ч. л.
сливочный крем-сыр – 300 г
Приготовить сердечки из красного теста. Взбить масло с сахарной пудрой. Продолжая взбивать, добавить по одному яйца. Добавить муку, перемешать.
В молоке развести ванильный экстракт и краску. Вмешать краску в тесто. Выложить тесто в форму и разровнять. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 10 минут.
Коржи остудить. Разрезать вдоль пополам. При помощи формочки для печенья вырезать сердечки.
Приготовить белое тесто. В сухие продукты добавить размягченное масло, яйца и разведенный в молоке ванильный экстракт. Замесить тесто. В форму для кексов вложить бумажные формочки, при помощи ложки выложить тесто в формочки, заполняя их на 2/3. Осторожно воткнуть красные сердечки в каждую формочку.
Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 15 минут. Готовые капкейки остудить.
Приготовить крем. Размягченное сливочное масло, сахарную пудру и ваниль взбивать миксером минут пять до воздушного состояния. Добавить сливочный сыр и снова взбить до пышности и однородности.
Готовый крем переложить в кондитерский мешок и украсить им остывшие капкейки.
Любимые капкейки Керри Брэдшоу
А эти капкейки с розовым кремом в одной из серий сериала "Секс и город" ела Сара Джессика Паркер в роли Керри Брэдшоу. В 2007 году пекарня Magnolia Bakery официально назвала этот десерт Кэрри Брэдшоу, в честь главной героини сериала. По словам владельцев пекарни, этот кекс всегда был их бестселлером.
Рецептом приготовления капкейков Magnolia Bakery поделилась в честь феерической новости о возвращении сериала на экраны: сиквел в формате мини-сериала будет называться And Just Like That и выйдет на стриминговой платформе HBO Max.
Для теста:
мука – 3 стакана
разрыхлитель – 1 ¾ ч. л.
сода – ¼ ч. л.
соль – ½ ч. л.
молоко – 1 стакан
сметана – 0,5 стакана
сливочное масло комнатной температуры – 200 г
сахар – 1 ½ стакана
чистый экстракт ванили – 1 ¾ ч. л.
белок – 4 шт.
Для ванильного крема:
сливочное масло – 200 г
чистый экстракт ванили – 1 ч. л.
сахарная пудра (просеянная) – 4 стакана
молоко – 3-4 ст. л.
розовый пищевой краситель
сахарное украшение в виде ромашки
Подробный рецепт приготовления любимых капкейков Керри Брэдшоу можно посмотреть здесь.
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