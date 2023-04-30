Розпочався сезон спаржі. Цьогоріч десятки українських фермерів вже пропонують її замовити. Залишилося тільки визначити, як саме її приготувати найкраще.

Варіант 1. Спаржа на пару

Варити спаржу не варто. Тим паче не варто робити це довго. Спаржа має залишатися яскравою та пружною. Спробуйте приготувати її на пару: обгорніть знизу "букет" спаржі тканиною, поставте вертикально у високу каструлю, налийте на дно трошки води, закрийте кришкою і потримайте на вогні хвилин 15-20. Потім просто зріжте нижню частину спаржі. Все одно вона найжорсткіша, і їсти її не треба.

Видео дня

Готову спаржу вже можна їсти. А можна 1-2 хвилини підсмажити на вершковому маслі з часником і додати витриманий тертий сир або бекон при подачі.

Варіант 2. Маринована спаржа

Спаржу можна замаринувати в солі та оцті. Достатньо декількох годин, після чого її можна додавати до різноманітних салатів.

Подавати спаржу можна по-різному – можна цілими стеблинами, можна нарізати шматочками, а можна нарізати тонкими слайсами.

Варіант 3. Чіпси зі спаржі

Наріжте спаржу тонесенькими слайсами-смужечками та потримайте у духовці, розігрітій до 80 °С, допоки спаржа не стане сухою.

Це найбільш смачні та корисні чіпси, які тільки можна собі уявити.

Відео приготування тут.