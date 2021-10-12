Как хранить и правильно готовить шампиньоны: опыт фудблогеров
Шампиньоны не стоит хранить длительное время, потому что они теряют свой привлекательный вид и вкусовые качества. Это универсальные грибы, которые вкусно сочетаются со многими продуктами. Их легко чистить и готовить – это занимает минимальное количество времени.
Редакция FoodOboz делится простыми идеями приготовления блюд из шампиньонов от украинских фудблогеров.
Первое место по выращиванию шампиньонов занимает США, второе Франция, третье – Великобритания. Очень популярны шампиньоны в Польше – там их добавляют практически во все блюда национальной кухни. Хранить грибы следует до 5 дней – со временем они начинают темнеть и портиться.
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Фаршированные шампиньоны от kovalska_orysia. Идея опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
шампиньоны – 10-12 шт
сыр – 150 г
яйца – 2 шт
лук – 1 шт
сметана или майонез
масло
соль
перец
любимые специи – по вкусу
укроп – по вкусу
Способ приготовления:
Помыть и обсушить грибы, отделить ножки от шапочек, шапочки посолить и выложить на форму.
На разогретой сковороде пожарить измельченный лук до полуготовности и добавить измельченные ножки грибов.
Потереть вареные яйца и сыр на мелкой терке.
Добавить 50 г сыра и яйца к луку с грибами, перемешать с майонезом и специями.
Начинить грибы.
Запекать в духовке разогретой до 180 градусов 10 минут.
Достать, посыпать оставшимся сыром и зеленью, отправить в духовку еще на 7-10 минут.
Грибы в сливках от lanas_diet. Идея опубликована на странице в Instagram.
Ингредиенты:
лук – 1 шт
сливочное масло – 30 г
чеснок – 4 зубчика
вяленые помидоры – 150 г
шампиньоны – 400-500 г
белое вино – 150 мл
соль, перец – по вкусу
сливки – 200-300 мл
шпинат – 100-125 г
пармезан – 30-40 г
сушеные травы
измельченная петрушка
Способ приготовления:
Лук тушить в масле до прозрачности.
Добавляем чеснок, готовить 1 минуту.
Вяленые помидоры – 5 минут.
Грибы – 5 минут.
Влить вино и готовить до испарения.
Добавить соль и перец, жирные сливки.
Через несколько минут шпинат – он размякнуть.
Сверху пармезан. Готовить, чтобы расплавился.
Сверху добавить любимые травы и петрушку.
Маринованные шампиньоны
Ингредиенты:
шампиньоны – 1 кг
вода – 0,5 литров
лавровый лист – 6 шт
черный перец – 6 шт
душистый перец – 6 шт
гвоздика – 2 шт
сахар – 1 ст.л
соль – 1 ст.л
уксус – 6 ст.л.
чеснок – 6 зубчиков (бросать в самом конце, когда грибы залитые маринадом)
Способ приготовления:
Шампиньоны промыть и почистить.
Варить 15 минут.
Снять с огня, процедить.
Сварить маринад – смешать все ингредиенты, кроме уксуса.
Когда сахар и соль растают – влить уксус, довести до кипения.
Грибы разложить в банки, залить маринадом, оставить, чтобы оледенело.
Поставить в холодильник на сутки.
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