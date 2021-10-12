Как хранить и правильно готовить шампиньоны: опыт фудблогеров

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как хранить и правильно готовить шампиньоны: опыт фудблогеров

Шампиньоны не стоит хранить длительное время, потому что они теряют свой привлекательный вид и вкусовые качества. Это универсальные грибы, которые вкусно сочетаются со многими продуктами. Их легко чистить и готовить – это занимает минимальное количество времени.

Редакция FoodOboz делится простыми идеями приготовления блюд из шампиньонов от украинских фудблогеров.

Подготовка шампиньонов к приготовлению

Первое место по выращиванию шампиньонов занимает США, второе Франция, третье – Великобритания. Очень популярны шампиньоны в Польше – там их добавляют практически во все блюда национальной кухни. Хранить грибы следует до 5 дней – со временем они начинают темнеть и портиться.

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Фаршированные шампиньоны от kovalska_orysia. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 10-12 шт

  • сыр – 150 г

  • яйца – 2 шт

  • лук – 1 шт

  • сметана или майонез

  • масло

  • соль

  • перец

  • любимые специи – по вкусу

  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть и обсушить грибы, отделить ножки от шапочек, шапочки посолить и выложить на форму.

  2. На разогретой сковороде пожарить измельченный лук до полуготовности и добавить измельченные ножки грибов.

  3. Потереть вареные яйца и сыр на мелкой терке.

  4. Добавить 50 г сыра и яйца к луку с грибами, перемешать с майонезом и специями.

  5. Начинить грибы.

  6. Запекать в духовке разогретой до 180 градусов 10 минут.

  7. Достать, посыпать оставшимся сыром и зеленью, отправить в духовку еще на 7-10 минут.

Грибы в сливках от lanas_diet. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • лук – 1 шт

  • сливочное масло – 30 г

  • чеснок – 4 зубчика

  • вяленые помидоры – 150 г

  • шампиньоны – 400-500 г

  • белое вино – 150 мл

  • соль, перец – по вкусу

  • сливки – 200-300 мл

  • шпинат – 100-125 г

  • пармезан – 30-40 г

  • сушеные травы

  • измельченная петрушка

Способ приготовления:

  1. Лук тушить в масле до прозрачности.

  2. Добавляем чеснок, готовить 1 минуту.

  3. Вяленые помидоры – 5 минут.

  4. Грибы – 5 минут.

  5. Влить вино и готовить до испарения.

  6. Добавить соль и перец, жирные сливки.

  7. Через несколько минут шпинат – он размякнуть.

  8. Сверху пармезан. Готовить, чтобы расплавился.

  9. Сверху добавить любимые травы и петрушку.

Маринованные шампиньоны

Шампиньоны – идеальные грибы для жарки и маринования

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 1 кг

  • вода – 0,5 литров

  • лавровый лист – 6 шт

  • черный перец – 6 шт

  • душистый перец – 6 шт

  • гвоздика – 2 шт

  • сахар – 1 ст.л

  • соль – 1 ст.л

  • уксус – 6 ст.л.

  • чеснок – 6 зубчиков (бросать в самом конце, когда грибы залитые маринадом)

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны промыть и почистить.

  2. Варить 15 минут.

  3. Снять с огня, процедить.

  4. Сварить маринад – смешать все ингредиенты, кроме уксуса.

  5. Когда сахар и соль растают – влить уксус, довести до кипения.

  6. Грибы разложить в банки, залить маринадом, оставить, чтобы оледенело.

  7. Поставить в холодильник на сутки.

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