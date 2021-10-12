Как хранить и правильно готовить шампиньоны: опыт фудблогеров

Шампиньоны не стоит хранить длительное время, потому что они теряют свой привлекательный вид и вкусовые качества. Это универсальные грибы, которые вкусно сочетаются со многими продуктами. Их легко чистить и готовить – это занимает минимальное количество времени.

Редакция FoodOboz делится простыми идеями приготовления блюд из шампиньонов от украинских фудблогеров.

Первое место по выращиванию шампиньонов занимает США, второе Франция, третье – Великобритания. Очень популярны шампиньоны в Польше – там их добавляют практически во все блюда национальной кухни. Хранить грибы следует до 5 дней – со временем они начинают темнеть и портиться.

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Фаршированные шампиньоны от kovalska_orysia. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 10-12 шт

сыр – 150 г

яйца – 2 шт

лук – 1 шт

сметана или майонез

масло

соль

перец

любимые специи – по вкусу

укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Помыть и обсушить грибы, отделить ножки от шапочек, шапочки посолить и выложить на форму. На разогретой сковороде пожарить измельченный лук до полуготовности и добавить измельченные ножки грибов. Потереть вареные яйца и сыр на мелкой терке. Добавить 50 г сыра и яйца к луку с грибами, перемешать с майонезом и специями. Начинить грибы. Запекать в духовке разогретой до 180 градусов 10 минут. Достать, посыпать оставшимся сыром и зеленью, отправить в духовку еще на 7-10 минут.

Грибы в сливках от lanas_diet. Идея опубликована на странице в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 1 шт

сливочное масло – 30 г

чеснок – 4 зубчика

вяленые помидоры – 150 г

шампиньоны – 400-500 г

белое вино – 150 мл

соль, перец – по вкусу

сливки – 200-300 мл

шпинат – 100-125 г

пармезан – 30-40 г

сушеные травы

измельченная петрушка

Способ приготовления:

Лук тушить в масле до прозрачности. Добавляем чеснок, готовить 1 минуту. Вяленые помидоры – 5 минут. Грибы – 5 минут. Влить вино и готовить до испарения. Добавить соль и перец, жирные сливки. Через несколько минут шпинат – он размякнуть. Сверху пармезан. Готовить, чтобы расплавился. Сверху добавить любимые травы и петрушку.

Маринованные шампиньоны

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг

вода – 0,5 литров

лавровый лист – 6 шт

черный перец – 6 шт

душистый перец – 6 шт

гвоздика – 2 шт

сахар – 1 ст.л

соль – 1 ст.л

уксус – 6 ст.л.

чеснок – 6 зубчиков (бросать в самом конце, когда грибы залитые маринадом)

Способ приготовления:

Шампиньоны промыть и почистить. Варить 15 минут. Снять с огня, процедить. Сварить маринад – смешать все ингредиенты, кроме уксуса. Когда сахар и соль растают – влить уксус, довести до кипения. Грибы разложить в банки, залить маринадом, оставить, чтобы оледенело. Поставить в холодильник на сутки.

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