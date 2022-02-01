Как из сала и фарша приготовить бюджетную закуску: если соленое и маринованное надоело
Сало уже само по себе является вкусным самостоятельным блюдом и довольно универсальной закуской. Если вы перепробовали все рецепты маринованного и соленого, и вам хочется чего-нибудь необычного, то идеальным вариантом станет вареное сало со специями и фаршем. Это очень удачное сочетание и уместное блюдо как на ежедневном, так и на праздничном столе. А, пожалуй, главным преимуществом вареного сала является его бюджетность.
Как изысканно приготовить сало с фаршем, рассказал популярный шеф-повар Сергей Поканевич (sergeypokanevich) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
тонкое сало на кожуре – 1 кг
фарш – 300 г
чеснок – 1 головка
кориандр – 1 ч. л.
соль – 1\2 ст. л.
перец чили острый – 1 щепотка
зелень – 1\2 пучка
морковь – 1 шт
вода – 3 л
Способ приготовления:
1. Большой кусок сала порезать пополам. В каждом куске сделать надрезы в виде сеточки, не дорезая до конца.
2. Выжать чеснок и натереть им сало.
3. Смешать кориандр, соль и перец. Натереть специями сало.
4. Зелень измельчить и смешать с фаршем. Посолить.
5. Выложить равномерно фарш на один кусок сала.
6. Морковь нарезать тонкими полосками и выложить на фарш. Накрыть вторым куском сала.
7. Положить сало в рукав для запекания, перевязать нитью. Положить в кастрюлю с водой. Варить в течение 2 часов.
8. Охладить сало в холодильнике.
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