Как из сала и фарша приготовить бюджетную закуску: если соленое и маринованное надоело

Сало уже само по себе является вкусным самостоятельным блюдом и довольно универсальной закуской. Если вы перепробовали все рецепты маринованного и соленого, и вам хочется чего-нибудь необычного, то идеальным вариантом станет вареное сало со специями и фаршем. Это очень удачное сочетание и уместное блюдо как на ежедневном, так и на праздничном столе. А, пожалуй, главным преимуществом вареного сала является его бюджетность.

Как изысканно приготовить сало с фаршем, рассказал популярный шеф-повар Сергей Поканевич (sergeypokanevich) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

тонкое сало на кожуре – 1 кг

фарш – 300 г

чеснок – 1 головка

кориандр – 1 ч. л.

Видео дня

соль – 1\2 ст. л.

перец чили острый – 1 щепотка

зелень – 1\2 пучка

морковь – 1 шт

вода – 3 л

Способ приготовления:

1. Большой кусок сала порезать пополам. В каждом куске сделать надрезы в виде сеточки, не дорезая до конца.

2. Выжать чеснок и натереть им сало.

3. Смешать кориандр, соль и перец. Натереть специями сало.

4. Зелень измельчить и смешать с фаршем. Посолить.

5. Выложить равномерно фарш на один кусок сала.

6. Морковь нарезать тонкими полосками и выложить на фарш. Накрыть вторым куском сала.

7. Положить сало в рукав для запекания, перевязать нитью. Положить в кастрюлю с водой. Варить в течение 2 часов.

8. Охладить сало в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие ингредиенты нужны для того, чтобы успешно засолить сало.