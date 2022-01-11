Как идеально сварить молочную кашу: шпаргалка на все случаи жизни

Приготовить любую кашу действительно вкусно – не такая уж простая задача, ведь она может получиться слишком жидкой или густой, пресной. Даже это элементарное блюдо требует особой технологии. Поэтому нужно разобраться в особенностях отваривания круп, которые мы используем чаще всего.

Советы, которые помогут вкусно приготовить рисовую, гречневую, манную кашу и геркулес, опубликованы на странице salaty_zakusky в Instagram.

Рисовая молочная каша

Особенно вкусной она была в детском саду

В кипящее молоко добавляли сахар и соль, высыпали рис. Доводили до кипения (если объем небольшой, то кипятили минуту от силы) и сразу снимали с плиты. Затем добавляли масло и накрывали крышкой.

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Минут через 20-30 рис сам разбухнет.

В чем секрет приготовления вкусной молочной каши

1. Не варите ее сразу до готовности.

2. Берите больше молока на пропорции.

3. Варите крупу в молоке после закипания 1-2 минуты помешивая. Затем снимайте кастрюлю и ставьте в теплое место.

4. Через некоторое время крупа набухнет и вы получите вкусную густую кашу.

Гречневая каша

Ее следует заливать водой с вечера, а утром только довести до кипения. Тогда крупа будет рассыпчатой.

Геркулес⠀

Для хорошей консистенции и яркого вкуса на литр молока – 7-8 столовых ложек хлопьев. Затем сразу перелить в керамическую миску. Накрыть крышкой или перетянуть плёнкой, оставить на ночь. Затем, при необходимости, можно нагреть в микроволновке.

Манка

На литр молока – 4 столовых ложки крупы. Этой каше достаточно несколько минут покипеть, снять с плиты и оставить еще на 20 минут.

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