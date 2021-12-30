Как интересно подать красную икру на Новый год 2022: закуска, которая лучше любых бутербродов

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
536
Как интересно подать красную икру на Новый год 2022: закуска, которая лучше любых бутербродов

Согласитесь, сколько бы лакомств не стояло на новогоднем столе, но красная икра – незаменимая. Ее достаточно подать прямо в тарелке, чтобы блюдо уже выглядело ярко и празднично.

Если вам такое сочетание стало слишком простым, попробуйте подать красную икру на чипсах с гуакамоле. Как говорится, одним махом двух зайцев – получаете вкусную закуску и приятно удивленные взгляды гостей.

Рецептом гречишных чипсов с гуакамоле и икрой поделилась фудблогер v.vanilinka. Опубликовано в Instagram.

Закуска с красной икрой
Видео дня

Ингредиенты:

  • красная икра – 1 б

  • зеленая гречка – 1\2 ст

  • авокадо – 1 шт

  • сок лайма\лимона – 1 ст. л.

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • петрушка

  • соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить гречишные чипсы. Для этого нужно отварить гречку, после чего сбить ее в блендере.

Подготовка гречки

2. Получившуюся массу выровнять тонким слоем на противень. Подсушите чипсы в духовке при температуре 60-80 грудей 6-8 часов.

3. Далее – нужно обжарить чипсы во фритюре. Так они станут более хрустящими.

Приготовление чипсов

4. На этом этапе следует приготовить гуакамоле. Для этого следует соединить мякоть авокадо, сок лимона или лайма, петрушку, оливковое масло и соль. Взбить в блендере до однородности.

Приготовление гуакамоле

5. Формирование закуски. На чипс выложить гуакамоле, сверху – красную икру.

Формирование закуски

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выбрать настоящую красную икру на праздничный стол.

Сейчас мы готовим

Все рецепты