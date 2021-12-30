Как интересно подать красную икру на Новый год 2022: закуска, которая лучше любых бутербродов
Согласитесь, сколько бы лакомств не стояло на новогоднем столе, но красная икра – незаменимая. Ее достаточно подать прямо в тарелке, чтобы блюдо уже выглядело ярко и празднично.
Если вам такое сочетание стало слишком простым, попробуйте подать красную икру на чипсах с гуакамоле. Как говорится, одним махом двух зайцев – получаете вкусную закуску и приятно удивленные взгляды гостей.
Рецептом гречишных чипсов с гуакамоле и икрой поделилась фудблогер v.vanilinka. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
красная икра – 1 б
зеленая гречка – 1\2 ст
авокадо – 1 шт
сок лайма\лимона – 1 ст. л.
оливковое масло – 1 ст. л.
петрушка
соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно приготовить гречишные чипсы. Для этого нужно отварить гречку, после чего сбить ее в блендере.
2. Получившуюся массу выровнять тонким слоем на противень. Подсушите чипсы в духовке при температуре 60-80 грудей 6-8 часов.
3. Далее – нужно обжарить чипсы во фритюре. Так они станут более хрустящими.
4. На этом этапе следует приготовить гуакамоле. Для этого следует соединить мякоть авокадо, сок лимона или лайма, петрушку, оливковое масло и соль. Взбить в блендере до однородности.
5. Формирование закуски. На чипс выложить гуакамоле, сверху – красную икру.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выбрать настоящую красную икру на праздничный стол.