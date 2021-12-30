Как интересно подать красную икру на Новый год 2022: закуска, которая лучше любых бутербродов

Согласитесь, сколько бы лакомств не стояло на новогоднем столе, но красная икра – незаменимая. Ее достаточно подать прямо в тарелке, чтобы блюдо уже выглядело ярко и празднично.

Если вам такое сочетание стало слишком простым, попробуйте подать красную икру на чипсах с гуакамоле. Как говорится, одним махом двух зайцев – получаете вкусную закуску и приятно удивленные взгляды гостей.

Рецептом гречишных чипсов с гуакамоле и икрой поделилась фудблогер v.vanilinka. Опубликовано в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

красная икра – 1 б

зеленая гречка – 1\2 ст

авокадо – 1 шт

сок лайма\лимона – 1 ст. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

петрушка

соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить гречишные чипсы. Для этого нужно отварить гречку, после чего сбить ее в блендере.

2. Получившуюся массу выровнять тонким слоем на противень. Подсушите чипсы в духовке при температуре 60-80 грудей 6-8 часов.

3. Далее – нужно обжарить чипсы во фритюре. Так они станут более хрустящими.

4. На этом этапе следует приготовить гуакамоле. Для этого следует соединить мякоть авокадо, сок лимона или лайма, петрушку, оливковое масло и соль. Взбить в блендере до однородности.

5. Формирование закуски. На чипс выложить гуакамоле, сверху – красную икру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выбрать настоящую красную икру на праздничный стол.