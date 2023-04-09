Как испечь хлеб в духовке в рукаве: не крошится при нарезке
Хлеб – наиболее востребованный продукт, который очень легко приготовить в домашних условиях: на сковороде, в микроволновке, хлебопечке и духовке. Главное – правильно замесить тесто, удачным считается дрожжевое. Благодаря ему хлеб хорошо растет, получается мягкий и пышный.
Фудблогер Марианна Рижмань (kitchen_ladyboss) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего хлеба, который вы легко приготовите в духовке в рукаве. Благодаря такой технологии готовая сдоба получается очень мягкой и не крошится при нарезке.
Ингредиенты:
- вода – 400 мл
- сахар – 1 ч. л.
- дрожжи сухие – 12 г
- соль – 1,5 ч. л.
- мука – 600 г
- масло для замеса – 2 ст. л. + для вымешивания – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. В теплую воду добавить дрожжи, сахар, соль и 1/4 муки. Перемешать и оставить на 15 минут.
2. К готовой опаре добавить оставшуюся муку и масло. Вымешивать тесто 3 минуты, смазывая при этом руки растительным маслом. Оставить тесто в теплом городе на 1 час.
3. Когда прошел 1 час, обмять тесто и оставить еще на 30 минут.
4. Готовое тесто выложить на поверхность, присыпанную мукой и сформовать батон, сделав сверху надрезы. Выложить хлеб в рукав. Оставить на 15 минут.
5. Выпекать хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 1 час. Спеченный хлеб достать из рукава и накрыть полотенцем.
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