Хлеб – наиболее востребованный продукт, который очень легко приготовить в домашних условиях: на сковороде, в микроволновке, хлебопечке и духовке. Главное – правильно замесить тесто, удачным считается дрожжевое. Благодаря ему хлеб хорошо растет, получается мягкий и пышный.

Фудблогер Марианна Рижмань (kitchen_ladyboss) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего хлеба, который вы легко приготовите в духовке в рукаве. Благодаря такой технологии готовая сдоба получается очень мягкой и не крошится при нарезке.

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Ингредиенты:

вода – 400 мл

сахар – 1 ч. л.

дрожжи сухие – 12 г

соль – 1,5 ч. л.

мука – 600 г

масло для замеса – 2 ст. л. + для вымешивания – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. В теплую воду добавить дрожжи, сахар, соль и 1/4 муки. Перемешать и оставить на 15 минут.

2. К готовой опаре добавить оставшуюся муку и масло. Вымешивать тесто 3 минуты, смазывая при этом руки растительным маслом. Оставить тесто в теплом городе на 1 час.

3. Когда прошел 1 час, обмять тесто и оставить еще на 30 минут.

4. Готовое тесто выложить на поверхность, присыпанную мукой и сформовать батон, сделав сверху надрезы. Выложить хлеб в рукав. Оставить на 15 минут.

5. Выпекать хлеб в разогретой до 180 градусов духовке 1 час. Спеченный хлеб достать из рукава и накрыть полотенцем.

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