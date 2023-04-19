Как испечь хрустящий и пышный домашний хлеб: делимся технологией
Хлеб из магазина никогда не сравнится с домашним. Тесто, сделанное своими руками, после выпекания получается хрустящим, свежим и пышным. Но для того, чтобы блюдо точно получилось, нужно воспользоваться рукавом для запекания.
Идея приготовления домашнего хлеба в рукаве опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. По этой технологии тесто точно поднимется.
Ингредиенты:
- 400 мл. теплой воды
- 11 г. сухих дрожжей (25 г. живых)
- 1 ч.л. сахара
- 1,5 ч.л. соли
- 3 ст.л. масла
- 600-650 г. муки
Способ приготовления:
1. Для опары к теплой воле добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем, накрываем и отставляем на 10-15 минут до образования пышной шапки.
2. Переливаем опару в миску, добавляем соль, растительное масло и хорошо перемешиваем.
3. Просеиваем муку и замешиваем тесто, ориентируйтесь на консистенцию (тесто получается липким).
4. Накрываем полотенцем и отставляем подходить в теплое место на 30 минут.
5. После того, как тесто подойдет, смазываем руки маслом и обминаем тесто. Снова накрываем и отставляем на 30 минут, так делаем 3 раза.
6. Перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, хорошо обминаем, скручиваем рулетиком и делаем разрезы.
7. Перекладываем тесто в рукав для запекания и хорошо завязываем края.
8. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.
9. Достаем хлеб из духовки и сразу разрываем рукав.
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