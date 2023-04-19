Хлеб из магазина никогда не сравнится с домашним. Тесто, сделанное своими руками, после выпекания получается хрустящим, свежим и пышным. Но для того, чтобы блюдо точно получилось, нужно воспользоваться рукавом для запекания.

Идея приготовления домашнего хлеба в рукаве опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. По этой технологии тесто точно поднимется.

Ингредиенты:

400 мл. теплой воды

11 г. сухих дрожжей (25 г. живых)

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1 ч.л. сахара

1,5 ч.л. соли

3 ст.л. масла

600-650 г. муки

Способ приготовления:

1. Для опары к теплой воле добавляем дрожжи и сахар, перемешиваем, накрываем и отставляем на 10-15 минут до образования пышной шапки.

2. Переливаем опару в миску, добавляем соль, растительное масло и хорошо перемешиваем.

3. Просеиваем муку и замешиваем тесто, ориентируйтесь на консистенцию (тесто получается липким).

4. Накрываем полотенцем и отставляем подходить в теплое место на 30 минут.

5. После того, как тесто подойдет, смазываем руки маслом и обминаем тесто. Снова накрываем и отставляем на 30 минут, так делаем 3 раза.

6. Перекладываем тесто на присыпанную мукой поверхность, хорошо обминаем, скручиваем рулетиком и делаем разрезы.

7. Перекладываем тесто в рукав для запекания и хорошо завязываем края.

8. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час.

9. Достаем хлеб из духовки и сразу разрываем рукав.

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