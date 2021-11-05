Как испечь идеальные булочки: рецепты и советы поваров

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,1 т.
Как приготовить вкусные булочки дома

Абсолютно все любят вкусные, воздушные, ароматные булочки, особенно – если их приготовить с маком, орехами, корицей. Но не каждой хозяйке удается испечь действительно идеальные булочки.

Редакция FoodOboz собрала для вас советы и лучшие рецепты шеф-поваров, вкусных соленых и сладких булочек, которые вы сможете приготовить дома.

1. Постные булочки с корицей по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

Как сделать идеальное тесто для булочек

Тесто для булочек:

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  • мука – 250 г

  • вода – 100 мл

  • растительное масло – 40 г

  • разрыхлитель – 8 г

  • сахар – 50 г

  • соль – щепотка

Начинка:

В булке с маком нашли неизвестный предмет

  • мак – 100 г

  • грецкие орехи – 100 г

  • сахар – 120 г

Способ приготовления:

  1. В миске соедините воду, сахар, соль и растительное масло.

  2. Просейте муку и добавьте вместе с разрыхлителем в миску, хорошо перемешайте и замесите тесто.

  3. Накройте готовое тесто пищевой пленкой и оставьте так на 30 минут при комнатной температуре.

  4. Начинка: замочите мак в теплой воде и оставьте его на 30 минут, а после процедите его.

  5. Хорошо обжарьте орехи и соедините с маком, переложите в блендер и взбейте до однородности.

  6. Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и сверните в рулет, нарезаем бруски толщиной 3 см.

  7. Переложите их на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 С около 20 минут.

2. Сдобные булочки к чаю по рецепту кулинара Сергея Джуренко

Сдобные булочки к чаю

Секреты от кулинара:

Масло для теста должно быть комнатной температуры

  • чтобы тесто было ароматных и воздушным – добавляйте в тесто молоко, сливочное масло и яйца

  • чтoбы cдoбнoe тecтo былo мягким и oднopoдным, eгo нaдo нecкoлькo paз вымecить, пocлe пoднимaния зa cчeт дpoжжeй

  • самое важное – все продукты должны быть комнатной температуры

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 3 стакана

  • Яйца – 3 шт.

  • Сливочное масло – 50 г

  • Сахар – 1,5 ст. л.

  • Молоко (2,5 %) – 150 мл

  • Сухие дрожжи (0,5 пакетика 11 гр) – 5-6 г

  • Молоко, яйцо – для смазывания

  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Просейте 3 стакана муки, 2 отправьте в большую миску, добавьте сухие дрожжи, сахар, соль и с помощью вилки перемешать сухие ингредиенты до однородности.

  2. Отделите желтки от белков.

  3. В отдельной миске соедините молоко и три яичных желтка и размягченное сливочное масло.

  4. Хорошо все перемешайте и замесите тесто, дайте ему отдохнуть около 40-45 минут, накройте полотенцем, чтобы оно подошло.

  5. После – к тесту добавьте муку, замесите и снова накройте полотенцем и оставьте на минут 30-40.

  6. По истечению времени сформируйте руками булочки (сделайте их в форме шарика), переложите в форму, снова дайте постоять 30-40 минут и отправьте запекать на 30 минут при 180 С.

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