Как испечь идеальные булочки: рецепты и советы поваров
Абсолютно все любят вкусные, воздушные, ароматные булочки, особенно – если их приготовить с маком, орехами, корицей. Но не каждой хозяйке удается испечь действительно идеальные булочки.
Редакция FoodOboz собрала для вас советы и лучшие рецепты шеф-поваров, вкусных соленых и сладких булочек, которые вы сможете приготовить дома.
1. Постные булочки с корицей по рецепту Лизы Глинской
Ингредиенты:
Тесто для булочек:
мука – 250 г
вода – 100 мл
растительное масло – 40 г
разрыхлитель – 8 г
сахар – 50 г
соль – щепотка
Начинка:
мак – 100 г
грецкие орехи – 100 г
сахар – 120 г
Способ приготовления:
В миске соедините воду, сахар, соль и растительное масло.
Просейте муку и добавьте вместе с разрыхлителем в миску, хорошо перемешайте и замесите тесто.
Накройте готовое тесто пищевой пленкой и оставьте так на 30 минут при комнатной температуре.
Начинка: замочите мак в теплой воде и оставьте его на 30 минут, а после процедите его.
Хорошо обжарьте орехи и соедините с маком, переложите в блендер и взбейте до однородности.
Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и сверните в рулет, нарезаем бруски толщиной 3 см.
Переложите их на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 С около 20 минут.
2. Сдобные булочки к чаю по рецепту кулинара Сергея Джуренко
Секреты от кулинара:
чтобы тесто было ароматных и воздушным – добавляйте в тесто молоко, сливочное масло и яйца
чтoбы cдoбнoe тecтo былo мягким и oднopoдным, eгo нaдo нecкoлькo paз вымecить, пocлe пoднимaния зa cчeт дpoжжeй
самое важное – все продукты должны быть комнатной температуры
Ингредиенты:
Пшеничная мука – 3 стакана
Яйца – 3 шт.
Сливочное масло – 50 г
Сахар – 1,5 ст. л.
Молоко (2,5 %) – 150 мл
Сухие дрожжи (0,5 пакетика 11 гр) – 5-6 г
Молоко, яйцо – для смазывания
Соль – щепотка
Способ приготовления:
Просейте 3 стакана муки, 2 отправьте в большую миску, добавьте сухие дрожжи, сахар, соль и с помощью вилки перемешать сухие ингредиенты до однородности.
Отделите желтки от белков.
В отдельной миске соедините молоко и три яичных желтка и размягченное сливочное масло.
Хорошо все перемешайте и замесите тесто, дайте ему отдохнуть около 40-45 минут, накройте полотенцем, чтобы оно подошло.
После – к тесту добавьте муку, замесите и снова накройте полотенцем и оставьте на минут 30-40.
По истечению времени сформируйте руками булочки (сделайте их в форме шарика), переложите в форму, снова дайте постоять 30-40 минут и отправьте запекать на 30 минут при 180 С.
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