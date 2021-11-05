Как испечь идеальные булочки: рецепты и советы поваров

Абсолютно все любят вкусные, воздушные, ароматные булочки, особенно – если их приготовить с маком, орехами, корицей. Но не каждой хозяйке удается испечь действительно идеальные булочки.

Редакция FoodOboz собрала для вас советы и лучшие рецепты шеф-поваров, вкусных соленых и сладких булочек, которые вы сможете приготовить дома.

1. Постные булочки с корицей по рецепту Лизы Глинской

Ингредиенты:

Тесто для булочек:

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мука – 250 г

вода – 100 мл

растительное масло – 40 г

разрыхлитель – 8 г

сахар – 50 г

соль – щепотка

Начинка:

мак – 100 г

грецкие орехи – 100 г

сахар – 120 г

Способ приготовления:

В миске соедините воду, сахар, соль и растительное масло. Просейте муку и добавьте вместе с разрыхлителем в миску, хорошо перемешайте и замесите тесто. Накройте готовое тесто пищевой пленкой и оставьте так на 30 минут при комнатной температуре. Начинка: замочите мак в теплой воде и оставьте его на 30 минут, а после процедите его. Хорошо обжарьте орехи и соедините с маком, переложите в блендер и взбейте до однородности. Готовое тесто хорошо раскатайте, выложите начинку и сверните в рулет, нарезаем бруски толщиной 3 см. Переложите их на противень с пергаментом и выпекайте при температуре 180 С около 20 минут.

2. Сдобные булочки к чаю по рецепту кулинара Сергея Джуренко

Секреты от кулинара:

чтобы тесто было ароматных и воздушным – добавляйте в тесто молоко, сливочное масло и яйца

чтoбы cдoбнoe тecтo былo мягким и oднopoдным, eгo нaдo нecкoлькo paз вымecить, пocлe пoднимaния зa cчeт дpoжжeй

самое важное – все продукты должны быть комнатной температуры

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 3 стакана

Яйца – 3 шт.

Сливочное масло – 50 г

Сахар – 1,5 ст. л.

Молоко (2,5 %) – 150 мл

Сухие дрожжи (0,5 пакетика 11 гр) – 5-6 г

Молоко, яйцо – для смазывания

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Просейте 3 стакана муки, 2 отправьте в большую миску, добавьте сухие дрожжи, сахар, соль и с помощью вилки перемешать сухие ингредиенты до однородности. Отделите желтки от белков. В отдельной миске соедините молоко и три яичных желтка и размягченное сливочное масло. Хорошо все перемешайте и замесите тесто, дайте ему отдохнуть около 40-45 минут, накройте полотенцем, чтобы оно подошло. После – к тесту добавьте муку, замесите и снова накройте полотенцем и оставьте на минут 30-40. По истечению времени сформируйте руками булочки (сделайте их в форме шарика), переложите в форму, снова дайте постоять 30-40 минут и отправьте запекать на 30 минут при 180 С.

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