Как испечь идеальный Львовский сырник – самый быстрый способ приготовления
Львовский сырник – самая вкусная творожная запеканка, которая будет идеальным угощением. К тому же готовится она очень просто и быстро, достаточно лишь – придерживаться рецепта и не экспериментировать, иначе можно испортить вкуснейшее блюдо.
Редакция FoodOboz делится рецептом настоящего Львовского сырника, который станет точно одним из ваших любимых блюд.
Львовский сырник с шоколадной глазурью
Ингредиенты:
творог – 500 г
яйца – 3 шт.
сахар – 150 г
изюм – 100 г
ванильный сахар – 1 пакет
крахмал – 1 ст. л.
лимон – 1 шт.
Глазурь:
сливочное масло – 2 ст. л.
сахарная пудра – 2 ст. л.
какао – 2 ст. л.
сметана – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Первым делом – залейте изюм кипятком и так оставьте на 5 минут, чтобы он набух. После – высушите.
Разотрите творог с сахаром, добавьте яйца, ванильный сахар, крахмал, тщательно перемешайте.
Натрите цедру лимона, добавьте в творожную смесь вместе с изюмом.
Готовое тесто выложите в форму засланной пергаментом, отправьте на 45 минут при 190 С.
Глазурь: растопите сливочное масло, добавьте сахар и отправьте на водяную баню, перемешайте до полного растворения сахара.
Добавьте сметану, какао и доведите до кипения, варите 4-5 минут.
Сырник достаньте из духовки, дайте полностью остыть и только после смажьте глазурью.
Отправьте в холодильник на 5-7 часов, чтобы все хорошо пропиталось.
Подавать сырник лучше всего с чаем, какао и кофе.
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