Как испечь идеальный Львовский сырник – самый быстрый способ приготовления

Львовский сырник – самая вкусная творожная запеканка, которая будет идеальным угощением. К тому же готовится она очень просто и быстро, достаточно лишь – придерживаться рецепта и не экспериментировать, иначе можно испортить вкуснейшее блюдо.

Редакция FoodOboz делится рецептом настоящего Львовского сырника, который станет точно одним из ваших любимых блюд.

Львовский сырник с шоколадной глазурью

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 3 шт.

сахар – 150 г

изюм – 100 г

ванильный сахар – 1 пакет

крахмал – 1 ст. л.

лимон – 1 шт.

Глазурь:

сливочное масло – 2 ст. л.

сахарная пудра – 2 ст. л.

какао – 2 ст. л.

сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Первым делом – залейте изюм кипятком и так оставьте на 5 минут, чтобы он набух. После – высушите. Разотрите творог с сахаром, добавьте яйца, ванильный сахар, крахмал, тщательно перемешайте. Натрите цедру лимона, добавьте в творожную смесь вместе с изюмом. Готовое тесто выложите в форму засланной пергаментом, отправьте на 45 минут при 190 С. Глазурь: растопите сливочное масло, добавьте сахар и отправьте на водяную баню, перемешайте до полного растворения сахара. Добавьте сметану, какао и доведите до кипения, варите 4-5 минут. Сырник достаньте из духовки, дайте полностью остыть и только после смажьте глазурью. Отправьте в холодильник на 5-7 часов, чтобы все хорошо пропиталось.

Подавать сырник лучше всего с чаем, какао и кофе.

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