Как испечь идеальный Львовский сырник – самый быстрый способ приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный Львовский сырник

Львовский сырник – самая вкусная творожная запеканка, которая будет идеальным угощением. К тому же готовится она очень просто и быстро, достаточно лишь – придерживаться рецепта и не экспериментировать, иначе можно испортить вкуснейшее блюдо.

Редакция FoodOboz делится рецептом настоящего Львовского сырника, который станет точно одним из ваших любимых блюд.

Львовский сырник с шоколадной глазурью

Ингредиенты:

  • творог – 500 г

  • яйца – 3 шт.

  • сахар – 150 г

  • изюм – 100 г

  • ванильный сахар – 1 пакет

  • крахмал – 1 ст. л.

  • лимон – 1 шт.

Глазурь:

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • сахарная пудра – 2 ст. л.

  • какао – 2 ст. л.

  • сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Первым делом – залейте изюм кипятком и так оставьте на 5 минут, чтобы он набух. После – высушите.

  2. Разотрите творог с сахаром, добавьте яйца, ванильный сахар, крахмал, тщательно перемешайте.

  3. Натрите цедру лимона, добавьте в творожную смесь вместе с изюмом.

  4. Готовое тесто выложите в форму засланной пергаментом, отправьте на 45 минут при 190 С.

  5. Глазурь: растопите сливочное масло, добавьте сахар и отправьте на водяную баню, перемешайте до полного растворения сахара.

  6. Добавьте сметану, какао и доведите до кипения, варите 4-5 минут.

  7. Сырник достаньте из духовки, дайте полностью остыть и только после смажьте глазурью.

  8. Отправьте в холодильник на 5-7 часов, чтобы все хорошо пропиталось.

Подавать сырник лучше всего с чаем, какао и кофе.

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