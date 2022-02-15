Как испечь кексы, чтобы они не пригорели: поможет один простой продукт

В процессе приготовления кексов самое неприятное, что может случиться – это когда выпечка пригорает. И хотя на вкус кексы получились будто неплохие, но выглядят не слишком эстетично. Впрочем, опытные хозяйки давно знают об одном секрете, который поможет избежать таких последствий.

Лайфхак опубликован в кулинарном блоге gotovim.online в Instagram.

Следовательно, формы для кексов советуют застилать бумажными вкладышами, под низ которых стоит положить совсем немного риса. Таким образом, крупа поглощает в себя лишнюю влагу и жир, а также не дает выпечке подгореть.

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Также в кулинарном блоге _immashh__ в Instagram поделились проверенным рецептом ванильных кексов.

Ингредиенты:

мука – 150 г

сахар – 100 г

сливочное масло – 50 г

яйца – 3 шт

лимонный сок – 1 ч. л.

разрыхлитель – 1\2 ч. л.

Дополнительно:

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. В миске взбить яйца миксером. Добавить сахар, продолжая взбивать.

2. Добавить размягченное сливочное масло.

3. Добавить муку и разрыхлитель.

4. Налить лимонный сок. Вымешать тесто.

5. Формы для кексов застелить бумажными вкладышами. Выложить тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

7. Готовые кексы посыпать сахарной пудрой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить лимонный кекс за 30 минут.