Как испечь кексы, чтобы они не пригорели: поможет один простой продукт
В процессе приготовления кексов самое неприятное, что может случиться – это когда выпечка пригорает. И хотя на вкус кексы получились будто неплохие, но выглядят не слишком эстетично. Впрочем, опытные хозяйки давно знают об одном секрете, который поможет избежать таких последствий.
Лайфхак опубликован в кулинарном блоге gotovim.online в Instagram.
Следовательно, формы для кексов советуют застилать бумажными вкладышами, под низ которых стоит положить совсем немного риса. Таким образом, крупа поглощает в себя лишнюю влагу и жир, а также не дает выпечке подгореть.
Также в кулинарном блоге _immashh__ в Instagram поделились проверенным рецептом ванильных кексов.
Ингредиенты:
мука – 150 г
сахар – 100 г
сливочное масло – 50 г
яйца – 3 шт
лимонный сок – 1 ч. л.
разрыхлитель – 1\2 ч. л.
Дополнительно:
сахарная пудра
Способ приготовления:
1. В миске взбить яйца миксером. Добавить сахар, продолжая взбивать.
2. Добавить размягченное сливочное масло.
3. Добавить муку и разрыхлитель.
4. Налить лимонный сок. Вымешать тесто.
5. Формы для кексов застелить бумажными вкладышами. Выложить тесто.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
7. Готовые кексы посыпать сахарной пудрой.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить лимонный кекс за 30 минут.