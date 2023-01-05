Как испечь рождественский калач с изюмом и маком: выпечка на Святвечер и Рождество
Рождественский калач – это традиционная выпечка на Святвечер и Рождество, что символизирует благосостояние, мир и покой. Его, как правило, пекут с изюмом и маком. Он очень ароматный, мягкий и празднично выглядит.
Фудблогер Леся Пижик (Готовим с Лесей Пижик – Cooking with Lesia Pizhyk) на своем канале в YouTube поделилась рецептом рождественского калача с изюмом и маком.
Ингредиенты:
- пшеничная мука – 300 г
- молоко – 100 г
- изюм – 100 г
- яйца (с1) – 1 шт
- сметана 20% 50 г
- сахар – 50 г
- сливочное масло – 30 г
- свежие дрожжи – 15 г
- ванильный сахар – 10 г
- соль
Способ приготовления:
1. Изюм промыть и залить кипятком, накрыть и оставить до охлаждения.
2. Для приготовления опары смешать дрожжи, сахар и теплое молоко. Перемешать.
3. Добавить 3 ст. л. муки из общего количества. Перемешать и оставить на 40 минут.
4. Когда опара будет готова, добавить к ней яйцо, сметану, ванильный сахар и соль. Перемешать.
5. В два этапа добавить муку и замесить тесто. В процессе постепенно вместить сливочное масло. Готовое тесто положить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой (в ней сделать несколько проколов) и оставить на 1 час в теплом месте.
6. Готовое тесто выложить на пергамент и растянуть руками в форме круга. На середину круга положить маленькую глубокую тарелку и начиная от середины сделать 16 надрезов ножом до края.
7. Каждый надрез свернуть в противоположную сторону. После – каждые два готовых надреза соединить между собой. Переложить на противень и оставить на 15 минут.
8. Смазать калач желтком, посыпать маком.
9. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.
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