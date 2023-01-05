Рождественский калач – это традиционная выпечка на Святвечер и Рождество, что символизирует благосостояние, мир и покой. Его, как правило, пекут с изюмом и маком. Он очень ароматный, мягкий и празднично выглядит.

Фудблогер Леся Пижик (Готовим с Лесей Пижик – Cooking with Lesia Pizhyk) на своем канале в YouTube поделилась рецептом рождественского калача с изюмом и маком.

Ингредиенты:

пшеничная мука – 300 г

молоко – 100 г

изюм – 100 г

яйца (с1) – 1 шт

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сметана 20% 50 г

сахар – 50 г

сливочное масло – 30 г

свежие дрожжи – 15 г

ванильный сахар – 10 г

соль

Способ приготовления:

1. Изюм промыть и залить кипятком, накрыть и оставить до охлаждения.

2. Для приготовления опары смешать дрожжи, сахар и теплое молоко. Перемешать.

3. Добавить 3 ст. л. муки из общего количества. Перемешать и оставить на 40 минут.

4. Когда опара будет готова, добавить к ней яйцо, сметану, ванильный сахар и соль. Перемешать.

5. В два этапа добавить муку и замесить тесто. В процессе постепенно вместить сливочное масло. Готовое тесто положить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой (в ней сделать несколько проколов) и оставить на 1 час в теплом месте.

6. Готовое тесто выложить на пергамент и растянуть руками в форме круга. На середину круга положить маленькую глубокую тарелку и начиная от середины сделать 16 надрезов ножом до края.

7. Каждый надрез свернуть в противоположную сторону. После – каждые два готовых надреза соединить между собой. Переложить на противень и оставить на 15 минут.

8. Смазать калач желтком, посыпать маком.

9. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.

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