Как испечь рождественский калач с изюмом и маком: выпечка на Святвечер и Рождество

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Как испечь рождественский калач с изюмом и маком: выпечка на Святвечер и Рождество

Рождественский калач – это традиционная выпечка на Святвечер и Рождество, что символизирует благосостояние, мир и покой. Его, как правило, пекут с изюмом и маком. Он очень ароматный, мягкий и празднично выглядит.

Фудблогер Леся Пижик (Готовим с Лесей Пижик – Cooking with Lesia Pizhyk) на своем канале в YouTube поделилась рецептом рождественского калача с изюмом и маком.

Рецепт рождественского калача с изюмом и маком

Ингредиенты:

  • пшеничная мука – 300 г
  • молоко – 100 г
  • изюм – 100 г
  • яйца (с1) – 1 шт
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  • сметана 20% 50 г
  • сахар – 50 г
  • сливочное масло – 30 г
  • свежие дрожжи – 15 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • соль
Ингредиенты для рождественского калача

Способ приготовления:

1. Изюм промыть и залить кипятком, накрыть и оставить до охлаждения.

2. Для приготовления опары смешать дрожжи, сахар и теплое молоко. Перемешать.

3. Добавить 3 ст. л. муки из общего количества. Перемешать и оставить на 40 минут.

Рождественский калач готовят из дрожжевого теста

4. Когда опара будет готова, добавить к ней яйцо, сметану, ванильный сахар и соль. Перемешать.

5. В два этапа добавить муку и замесить тесто. В процессе постепенно вместить сливочное масло. Готовое тесто положить в миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой (в ней сделать несколько проколов) и оставить на 1 час в теплом месте.

6. Готовое тесто выложить на пергамент и растянуть руками в форме круга. На середину круга положить маленькую глубокую тарелку и начиная от середины сделать 16 надрезов ножом до края.

Как испечь рождественский калач с изюмом и маком

7. Каждый надрез свернуть в противоположную сторону. После – каждые два готовых надреза соединить между собой. Переложить на противень и оставить на 15 минут.

8. Смазать калач желтком, посыпать маком.

9. Выпекать при температуре 170 градусов 40 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог "Рождественская звезда".

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