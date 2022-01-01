Как испечь высокий и пышный хлеб на сковороде: особенности и секреты дрожжевого теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,8 т.
Как испечь высокий и пышный хлеб на сковороде: особенности и секреты дрожжевого теста

Выпекание хлеба – это довольно сложный процесс, к которому часто подходят с особым трепетом и заботой. Конечно, в современных условиях проще купить уже готовое изделие в магазине. Ибо не каждая хозяйка имеет много времени, чтобы сначала замешивать тесто, а потом еще ждать пока оно поднимется.

К счастью существует альтернативный метод, а именно приготовление хлеба на сковороде. В конечном итоге изделие получается высоким, мягким и, как говорится в народе, как бы "дышит". Рецептом и идеей поделилась фудблогер recept_elena. Опубликовано в Instagram.

Хлеб на сковороде
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Ингредиенты:

  • мука – 500 г

  • соль – 1 ч. л.

  • сахар – 1 ч. л.

  • дрожжи – 1 п (7 г)

  • кефир теплый – 150 мл

  • теплая вода – 180 мл

  • растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль, сахар и дрожжи. Перемешать.

Приготовление теста

2. Постепенно налить теплую воду и кефир. Замесить тесто, чтобы оно не прилепилось к рукам и добавить растительное масло. Поставить в теплое место.

Тесто для хлеба

3. После того, как тесто впервые поднимется, нужно его еще раз замесить. После второго подъема выложить в сковороду и оставить на 20 минут под крышкой.

Процесс приготовления хлеба

4. Жарить 1 час на слабом огне, затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 20 минут под крышкой.

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