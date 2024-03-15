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Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ
Не всегда удается за зимний период использовать замороженные вишни, которые готовились еще летом. Поэтому если у вас еще много ягод – сделайте из них универсальную начинку. Ее можно использовать для всевозможных десертов.
Идея приготовления универсальной начинки из замороженных вишен опубликована на странице фудблогера Людмилы Кравченко (luda_kravchenko) в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.
Ингредиенты:
- замороженная вишня – 300 г
- сахар – 80 г
- крахмал кукурузный – 30 г
- ром или коньяк (для аромата по желанию) – 20 г
Способ приготовления:
1. Вишню в сотейнике немного подогреть.
2. Постепенно ввести перемешанный сахар с крахмалом.
3. Заварить до загущения, постоянно помешивая.
4. Ввести ром/коньяк и перемешать.
5. Выключить огонь.
6. Начинку переложить в тарелку, накрыть пищевой пленкой и охладить
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