Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

Не всегда удается за зимний период использовать замороженные вишни, которые готовились еще летом. Поэтому если у вас еще много ягод – сделайте из них универсальную начинку. Ее можно использовать для всевозможных десертов.

Идея приготовления универсальной начинки из замороженных вишен опубликована на странице фудблогера Людмилы Кравченко (luda_kravchenko) в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.

Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

Ингредиенты:

  • замороженная вишня – 300 г
  • сахар – 80 г
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  • крахмал кукурузный – 30 г
  • ром или коньяк (для аромата по желанию) – 20 г

Способ приготовления:

Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

1. Вишню в сотейнике немного подогреть.

Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

2. Постепенно ввести перемешанный сахар с крахмалом.

Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

3. Заварить до загущения, постоянно помешивая.

Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

4. Ввести ром/коньяк и перемешать.

Как использовать замороженные вишни из прошлого сезона: очень простой и вкусный способ

5. Выключить огонь.

6. Начинку переложить в тарелку, накрыть пищевой пленкой и охладить

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