Не всегда удается за зимний период использовать замороженные вишни, которые готовились еще летом. Поэтому если у вас еще много ягод – сделайте из них универсальную начинку. Ее можно использовать для всевозможных десертов.

Идея приготовления универсальной начинки из замороженных вишен опубликована на странице фудблогера Людмилы Кравченко (luda_kravchenko) в Instagram. Понадобится всего 4 ингредиента.

Ингредиенты:

замороженная вишня – 300 г

сахар – 80 г

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крахмал кукурузный – 30 г

ром или коньяк (для аромата по желанию) – 20 г

Способ приготовления:

1. Вишню в сотейнике немного подогреть.

2. Постепенно ввести перемешанный сахар с крахмалом.

3. Заварить до загущения, постоянно помешивая.

4. Ввести ром/коньяк и перемешать.

5. Выключить огонь.

6. Начинку переложить в тарелку, накрыть пищевой пленкой и охладить

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