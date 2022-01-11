Как из авокадо приготовить масло: отличная альтернатива сливочному

Ни для кого не секрет, что авокадо – универсальный фрукт, который прекрасно сочетается практически со всеми продуктами. Его смело можно добавить в салаты, каши, сделать вкусные сэндвичи и десерты.

Мало кто знает, но авокадо – это отличная основа для домашнего масла. Оно получается очень нежным, особенным на вкус и просто тает во рту – отличная альтернатива для тех, кто не любит сливочное масло.

Рецептом масла из авокадо поделился популярный повар Василий Мишлен. Опубликовано в Instagram.

Видео дня

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт

сливочное масло 82% – 180 г

соль – 1 ч. л.

чёрный перец – 1 ч. л.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

сушеный укроп – 1 ч. л.

сок 1\2 лайма или лимона

Способ приготовления:

1. Авокадо очистить от кожицы и сердцевины.

2. Масло сливочное порезать кубиками.

3. Авокадо, масло, специи и сок лайма или лимона взбить до однородности блендером.

4. Получившуюся массу поставить в холодильник на 2 часа.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: