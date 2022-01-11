Как из авокадо приготовить масло: отличная альтернатива сливочному
Ни для кого не секрет, что авокадо – универсальный фрукт, который прекрасно сочетается практически со всеми продуктами. Его смело можно добавить в салаты, каши, сделать вкусные сэндвичи и десерты.
Мало кто знает, но авокадо – это отличная основа для домашнего масла. Оно получается очень нежным, особенным на вкус и просто тает во рту – отличная альтернатива для тех, кто не любит сливочное масло.
Рецептом масла из авокадо поделился популярный повар Василий Мишлен. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
авокадо – 2 шт
сливочное масло 82% – 180 г
соль – 1 ч. л.
чёрный перец – 1 ч. л.
сушеный чеснок – 1 ч. л.
сушеный укроп – 1 ч. л.
сок 1\2 лайма или лимона
Способ приготовления:
1. Авокадо очистить от кожицы и сердцевины.
2. Масло сливочное порезать кубиками.
3. Авокадо, масло, специи и сок лайма или лимона взбить до однородности блендером.
4. Получившуюся массу поставить в холодильник на 2 часа.
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