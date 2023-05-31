Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
456
Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд

Для этого, чтобы сделать легкие бутерброды на перекус, вам понадобится обычное авокадо. Из него можно сделать питательную и очень простую намазку. За счет специй масса выходит очень пряной и насыщенной.

Идея приготовления легкой намазки намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Такое блюдо можно легко хранить в закрытом контейнере в холодильнике.

Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд

Ингредиенты:

  • авокадо – 2 шт.
Видео дня
  • мягкое масло – 100 г
  • соль – 1 ч.л.
  • базилик – 1 ч.л.
  • приправа томаты, базилик, чеснок – 1 ч.л.
  • гранулированный чеснок – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 30 мл

Способ приготовления:

Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд

1. Выбрать мягкое и спелое авокадо.

2. Вынуть косточку и снять кожуру.

Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд

3. Положить в удобную емкость.

4. Добавить остальные компоненты.

Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд

5. Сбить все погружным блендером.

6. Подавать в качестве намазки на хлеб.

Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты