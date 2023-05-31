Для этого, чтобы сделать легкие бутерброды на перекус, вам понадобится обычное авокадо. Из него можно сделать питательную и очень простую намазку. За счет специй масса выходит очень пряной и насыщенной.

Идея приготовления легкой намазки намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Такое блюдо можно легко хранить в закрытом контейнере в холодильнике.

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт.

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мягкое масло – 100 г

соль – 1 ч.л.

базилик – 1 ч.л.

приправа томаты, базилик, чеснок – 1 ч.л.

гранулированный чеснок – 1 ч.л.

лимонный сок – 30 мл

Способ приготовления:

1. Выбрать мягкое и спелое авокадо.

2. Вынуть косточку и снять кожуру.

3. Положить в удобную емкость.

4. Добавить остальные компоненты.

5. Сбить все погружным блендером.

6. Подавать в качестве намазки на хлеб.

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