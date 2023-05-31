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Как из авокадо сделать намазку: вы приготовите ее за несколько секунд
Для этого, чтобы сделать легкие бутерброды на перекус, вам понадобится обычное авокадо. Из него можно сделать питательную и очень простую намазку. За счет специй масса выходит очень пряной и насыщенной.
Идея приготовления легкой намазки намазки из авокадо опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Такое блюдо можно легко хранить в закрытом контейнере в холодильнике.
Ингредиенты:
- авокадо – 2 шт.
- мягкое масло – 100 г
- соль – 1 ч.л.
- базилик – 1 ч.л.
- приправа томаты, базилик, чеснок – 1 ч.л.
- гранулированный чеснок – 1 ч.л.
- лимонный сок – 30 мл
Способ приготовления:
1. Выбрать мягкое и спелое авокадо.
2. Вынуть косточку и снять кожуру.
3. Положить в удобную емкость.
4. Добавить остальные компоненты.
5. Сбить все погружным блендером.
6. Подавать в качестве намазки на хлеб.
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