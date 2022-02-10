Как из булгура приготовить ризотто: диетическая альтернатива плову

Ризото – традиционное блюдо итальянской кухни. Там его готовят преимущественно из риса. Но если вы по определенным причинам не употребляете этот продукт или просто хотите разнообразить свои вкусы – следует использовать булгур. Он получается очень рассыпчатым и диетическим.

Идея приготовления опубликована на странице pp_recipe_marathon в Instagram.

Ингредиенты:

креветки – 400 г

сухой булгур – 1 стакан

консервированная кукуруза – 2 банки

лук – 1 шт

чеснок – 4 зубчика

нежирное молоко – 1 стакан

вода – 1,5 стакана

Видео дня

соль

куркума (для цвета)

Способ приготовления:

1. В большом сотейнике обжарить креветки на сильном огне до готовности.

2. Вынуть, выложить на отдельную тарелку.

3. В том же сотейнике в небольшом количестве масла слегка обжарить мелко нарезанный лук и чеснок.

4. Добавить кукурузу, булгур, молоко, воду и специи.

5. Тушить около 20 минут до готовности.

6. Подавать с креветками.

7. Время обжарки креветок зависит от их размера. Морепродукты готовятся быстро – их не нужно тушить. Достаточно обжарить по бокам на сильном огне до момента, когда они покраснеют.

8. Булгур можно заменить бурым рисом, в этом случае время приготовления увеличится.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :