Как из булгура приготовить ризотто: диетическая альтернатива плову
Ризото – традиционное блюдо итальянской кухни. Там его готовят преимущественно из риса. Но если вы по определенным причинам не употребляете этот продукт или просто хотите разнообразить свои вкусы – следует использовать булгур. Он получается очень рассыпчатым и диетическим.
Идея приготовления опубликована на странице pp_recipe_marathon в Instagram.
Ингредиенты:
креветки – 400 г
сухой булгур – 1 стакан
консервированная кукуруза – 2 банки
лук – 1 шт
чеснок – 4 зубчика
нежирное молоко – 1 стакан
вода – 1,5 стакана
соль
куркума (для цвета)
Способ приготовления:
1. В большом сотейнике обжарить креветки на сильном огне до готовности.
2. Вынуть, выложить на отдельную тарелку.
3. В том же сотейнике в небольшом количестве масла слегка обжарить мелко нарезанный лук и чеснок.
4. Добавить кукурузу, булгур, молоко, воду и специи.
5. Тушить около 20 минут до готовности.
6. Подавать с креветками.
7. Время обжарки креветок зависит от их размера. Морепродукты готовятся быстро – их не нужно тушить. Достаточно обжарить по бокам на сильном огне до момента, когда они покраснеют.
8. Булгур можно заменить бурым рисом, в этом случае время приготовления увеличится.
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