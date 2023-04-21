Что приготовить из черствой паски

Как из черствой паски приготовить потапцы: очень вкусный и оригинальный рецепт
Потапцы – это традиционное украинское блюдо. Оно представляет собой гренки из хлеба, которые предварительно погружали в молоко с яйцами, обжаривали на масле до золотистого цвета и при подаче поливали медом. Проще говоря, потопцы – это альтернатива вкусным французским тостам.
Фудблогер Светлая Климовская (svitlana_klymovska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом традиционных украинских потопцев, которые вы приготовите из паски.
Ингредиенты:
- кулич – 4-5 больших куска
- яйца – 3 шт
- сахар – 2 ст. л.
- корица – 0,5 ч. л.
- молоко – 200-250 мл
- сливочное масло – 30 г
Способ приготовления:
1. Паску порезать круглыми толстыми кусками.
2. Для кляра смешать яйца, сахар, корицу и молоко. Перемешать. Масса не должна быть слишком жидкой.
3. Разогреть сковороду, налить 1 ст. л. растительного масла и добавить сливочное масло для аромата. Кусочки паски погрузить в кляр и выложить на сковороду. Жарить на среднем огне с обеих боков до золотистости.
4. Готовые потопцы подавать с мороженым, клубникой, фисташкой, карамелью или джемом.
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