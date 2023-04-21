Что приготовить из черствой паски

Потапцы – это традиционное украинское блюдо. Оно представляет собой гренки из хлеба, которые предварительно погружали в молоко с яйцами, обжаривали на масле до золотистого цвета и при подаче поливали медом. Проще говоря, потопцы – это альтернатива вкусным французским тостам.

Фудблогер Светлая Климовская (svitlana_klymovska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом традиционных украинских потопцев, которые вы приготовите из паски.

Ингредиенты:

кулич – 4-5 больших куска

яйца – 3 шт

сахар – 2 ст. л.

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корица – 0,5 ч. л.

молоко – 200-250 мл

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

1. Паску порезать круглыми толстыми кусками.

2. Для кляра смешать яйца, сахар, корицу и молоко. Перемешать. Масса не должна быть слишком жидкой.

3. Разогреть сковороду, налить 1 ст. л. растительного масла и добавить сливочное масло для аромата. Кусочки паски погрузить в кляр и выложить на сковороду. Жарить на среднем огне с обеих боков до золотистости.

4. Готовые потопцы подавать с мороженым, клубникой, фисташкой, карамелью или джемом.

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