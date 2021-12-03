Как из двух ингредиентов сделать вкусную закуску: секретами поделилась Татьяна Литвинова
Каждая хозяйка всегда хочет приготовить самые лучшие и самые вкусные блюда к праздничному столу. Но очень часто фантазия заканчивается и все останавливаются на привычным, уже проевшихся салатах в тот момент, когда можно просто поэкспериментировать и, из простых продуктов приготовить совершенно оригинальные блюда. Среди которых – оливье в лаваше, салат "Рафаэлло", рыбный пирог "Фиш Веллингтон".
Стоит отметить, что не последнее место на праздничном столе занимают закуски. Их можно готовить по-разному, добавлять самые необычные ингредиенты и получить невероятно вкусное блюдо.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной закуски, которую вы приготовите за 10 минут и всего из нескольких простейших ингредиентов.
Секреты от кулинара:
чтобы закуска не прилипала к ложке – смочите ее водой
закуску выложите в масло
Ингредиенты:
Плавленый сыр – 400 г
Майонез – 50 г
Чеснок – 1 зуб.
Масло оливковое – 1 ст. л.
Орехи грецкие – 80 г
Салат латук – 1/2 пучка
Укроп – 30 г
Способ приготовления:
1. В блендер положите плавленые сырки, добавьте майонез, чеснок, все хорошо взбейте до однородности.
2. Измельчите орехи и укроп.
3. Ложкой наберите массу и переложите ее в масло.
4. Достаньте и аккуратно руками придайте им форму, обваляйте в орехах, а также можно в измельченном укропе.
5. Можно закуску положить в салатный лист – будет также очень вкусно.
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