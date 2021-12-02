Как из гречки приготовить десерт: без выпечки и сахара

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,7 т.
Как из гречки приготовить десерт: без выпечки и сахара

Если вы вдруг думали, что гречку можно только сварить и подавать в качестве гарнира, то это совсем не так. Без всяких усилий, множества ингредиентов и кулинарных операций можно приготовить вкусный гречневый десерт – глазированные сырки. Они получаются настолько вкусными, что сложно отличить от покупных.

Рецептом глазированных гречишных сырков поделилась нутрициолог Наталья Кедик. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Зеленая гречка – 120 г

  • Финики – 120 г

  • Кокосовая стружка – 30-40 г

  • Молоко – 2-3 ст.л. л.

  • Ваниль

  • Лимонный сок

Для глазури:

  • Шоколад

  • Сливочное масло

  • Какао-порошок

Способ приготовления:

1. Гречку промыть и оставить в воде на 2-3 часа.

Промыть гречку
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2. Промыть еще раз и взбить в блендере.

3. Финики замочить в кипяченой воде на 10 минут и положить в блендер.

Финики для десерта

4. Налить молоко, преодолевать кокосовую пасту или растительное масло и взбить бленером.

5. В перемешанную массу насыпать кокосовую стружку и налить лимонный сок.

Лимонный сок и кокосовая стружка для сырков

6. Получившуюся массу выложить в формочки и поставить в морозильную камеру. Десерты должны полностью затвердеть.

7. Тем временем приготовить глазурь для сырков. Ее можно приготовить двумя вариантами: растопить сливочное масло и какао на водяной бане, или растопить обычный шоколад и полить им сырки.

Готовые сырки полить глазурью

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