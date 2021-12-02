Как из гречки приготовить десерт: без выпечки и сахара
Если вы вдруг думали, что гречку можно только сварить и подавать в качестве гарнира, то это совсем не так. Без всяких усилий, множества ингредиентов и кулинарных операций можно приготовить вкусный гречневый десерт – глазированные сырки. Они получаются настолько вкусными, что сложно отличить от покупных.
Рецептом глазированных гречишных сырков поделилась нутрициолог Наталья Кедик. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Зеленая гречка – 120 г
Финики – 120 г
Кокосовая стружка – 30-40 г
Молоко – 2-3 ст.л. л.
Ваниль
Лимонный сок
Для глазури:
Шоколад
Сливочное масло
Какао-порошок
Способ приготовления:
1. Гречку промыть и оставить в воде на 2-3 часа.
2. Промыть еще раз и взбить в блендере.
3. Финики замочить в кипяченой воде на 10 минут и положить в блендер.
4. Налить молоко, преодолевать кокосовую пасту или растительное масло и взбить бленером.
5. В перемешанную массу насыпать кокосовую стружку и налить лимонный сок.
6. Получившуюся массу выложить в формочки и поставить в морозильную камеру. Десерты должны полностью затвердеть.
7. Тем временем приготовить глазурь для сырков. Ее можно приготовить двумя вариантами: растопить сливочное масло и какао на водяной бане, или растопить обычный шоколад и полить им сырки.
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