Как из кабачка приготовить простую пиццу: замешивать и раскатывать тесто не придется
Свежие сезонные кабачки – это идеальное основание для вкусной пиццы. Тесто для блюда не нужно замешивать и раскатывать. Оно отлично держит форму, если добавить муку и яйца.
Идея приготовления полезной кабачковой пиццы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для того, чтобы корж из кабачков не прилипал к пергаменту, поверхность нужно посыпать панировочными сухарями.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка или цуккини (500-600 г)
- 100 г муки
- 2 яйца
- 1/2 ч.л. соли, щепотка перца, 1/2 чл орегано
- 1-2 ст.л. панировочных сухарей
Для начинки:
- 2-3 ст.л. томатного соуса (или кетчупа)
- 100 г шампиньонов
- 1 помидор
- 1/2 красной луковицы
- 1/2 болгарского перца
- 100-150 г сыра
- орегано по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачок или цуккини натереть и отжать лишнюю жидкость (чтобы тесто взяло меньше муки).
2. Добавляем яйца, специи и просеянную муку, тщательно перемешиваем.
3. Противень застелить пергаментом и посыпаем панировочными сухарями.
4. Выложить кабачковую массу и разравниваем, формируем равномерный корж. Выпекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов.
5. Достаем основание и смазываем его томатным соусом.
6. Посыпаем частью сыра и выкладываем начинку. Сверху снова посыпаем сыром и добавляем орегано.
7. Выпекаем 7-10 минут при температуре 200 градусов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: