Свежие сезонные кабачки – это идеальное основание для вкусной пиццы. Тесто для блюда не нужно замешивать и раскатывать. Оно отлично держит форму, если добавить муку и яйца.

Идея приготовления полезной кабачковой пиццы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником nata.cooking в Instagram. Для того, чтобы корж из кабачков не прилипал к пергаменту, поверхность нужно посыпать панировочными сухарями.

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Ингредиенты:

2 средних кабачка или цуккини (500-600 г)

100 г муки

2 яйца

1/2 ч.л. соли, щепотка перца, 1/2 чл орегано

1-2 ст.л. панировочных сухарей

Для начинки:

2-3 ст.л. томатного соуса (или кетчупа)

100 г шампиньонов

1 помидор

1/2 красной луковицы

1/2 болгарского перца

100-150 г сыра

орегано по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок или цуккини натереть и отжать лишнюю жидкость (чтобы тесто взяло меньше муки).

2. Добавляем яйца, специи и просеянную муку, тщательно перемешиваем.

3. Противень застелить пергаментом и посыпаем панировочными сухарями.

4. Выложить кабачковую массу и разравниваем, формируем равномерный корж. Выпекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов.

5. Достаем основание и смазываем его томатным соусом.

6. Посыпаем частью сыра и выкладываем начинку. Сверху снова посыпаем сыром и добавляем орегано.

7. Выпекаем 7-10 минут при температуре 200 градусов.

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