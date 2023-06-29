Как из кабачков приготовить чебуреки: получаются сочные и держат форму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Как из кабачков приготовить чебуреки: получаются сочные и держат форму

Вкусные чебуреки можно приготовить без дрожжей, замешивания и раскатывания теста. Для этого вам понадобится обычный сезонный кабачок. Из натертой массы нужно сделать блинчик, который прекрасно будет держать начинку внутри.

Идея приготовления чебуреков из кабачков опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень сочными.

Как из кабачков приготовить чебуреки: получаются сочные и держат форму

Ингредиенты:

  • кабачки – 500 г (очищенные)
  • яйцо – 1 шт
  • мука – 100 г
  • чеснок – 1 зубчик
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  • ветчина – 100 г
  • сыр твердый – 60 г
  • укроп или зеленый лук – по вкусу
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

Как из кабачков приготовить чебуреки: получаются сочные и держат форму

1. Кабачки натереть, посолить и оставить на 10 минут

2. Всю лишнюю влагу отжать.

Как из кабачков приготовить чебуреки: получаются сочные и держат форму

3. К кабачкам добавляем яйцо, муку, соль, перец, перемешиваем – по консистенции выходит густое тесто.

4. Для начинки сыр, ветчину и чеснок натереть на мелкой терке, добавить мелко нарезанную зелень и смешать.

Как из кабачков приготовить чебуреки: получаются сочные и держат форму

5. Две столовые ложки теста из кабачков выкладываем на разогретую, смазанную маслом сковородку, формируем блинчик и ждем, пока верх "схватится".

Как из кабачков приготовить чебуреки: получаются сочные и держат форму

6. На половинку выкладываем начинку и сворачиваем вдвое, прижимаем лопаткой (должно слипнуться).

7. Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

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