Вкусные чебуреки можно приготовить без дрожжей, замешивания и раскатывания теста. Для этого вам понадобится обычный сезонный кабачок. Из натертой массы нужно сделать блинчик, который прекрасно будет держать начинку внутри.

Идея приготовления чебуреков из кабачков опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Изделия получаются очень сочными.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г (очищенные)

яйцо – 1 шт

мука – 100 г

чеснок – 1 зубчик

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ветчина – 100 г

сыр твердый – 60 г

укроп или зеленый лук – по вкусу

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть, посолить и оставить на 10 минут

2. Всю лишнюю влагу отжать.

3. К кабачкам добавляем яйцо, муку, соль, перец, перемешиваем – по консистенции выходит густое тесто.

4. Для начинки сыр, ветчину и чеснок натереть на мелкой терке, добавить мелко нарезанную зелень и смешать.

5. Две столовые ложки теста из кабачков выкладываем на разогретую, смазанную маслом сковородку, формируем блинчик и ждем, пока верх "схватится".

6. На половинку выкладываем начинку и сворачиваем вдвое, прижимаем лопаткой (должно слипнуться).

7. Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

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