Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

Сезонные кабачки можно не только жарить и запекать, но и готовить из них варенье. Следует добавить всего необходимое количество сахара, и овощ становится карамелизированным и сладким. При проварке кубики остаются целыми и не превращаются в джем.

Идея приготовления варенья из кабачков опубликована на странице фудблогера Елены с ником helena_bas88 в Instagram. Вам понадобится всего 4 компонента.

Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 кг
  • лимон – 1 шт
  • апельсин – 1 шт
  • сахар – 1.800-2 кг сахара
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Способ приготовления:

Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

1. Молодые кабачки очистить от кожуры, порезать на кубики. Если кабачки старые – выбрать середину.

2. Засыпать сахаром, перемешать и оставить на 30 минут.

Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

3. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 30 минут.

4. Охладить.

Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

5. Добавить нарезанный лимон и апельсин или перемолоть на мясорубке.

Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

6. Довести до кипения и кипятить час на маленьком огне.

7. Готовое варенье разлить по банкам и закрыть крышками.

Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

8. Поставить в холодное место на зиму.

Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным

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