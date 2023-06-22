Сезонные кабачки можно не только жарить и запекать, но и готовить из них варенье. Следует добавить всего необходимое количество сахара, и овощ становится карамелизированным и сладким. При проварке кубики остаются целыми и не превращаются в джем.

Идея приготовления варенья из кабачков опубликована на странице фудблогера Елены с ником helena_bas88 в Instagram. Вам понадобится всего 4 компонента.

Ингредиенты:

кабачки – 2 кг

лимон – 1 шт

апельсин – 1 шт

сахар – 1.800-2 кг сахара

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Способ приготовления:

1. Молодые кабачки очистить от кожуры, порезать на кубики. Если кабачки старые – выбрать середину.

2. Засыпать сахаром, перемешать и оставить на 30 минут.

3. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 30 минут.

4. Охладить.

5. Добавить нарезанный лимон и апельсин или перемолоть на мясорубке.

6. Довести до кипения и кипятить час на маленьком огне.

7. Готовое варенье разлить по банкам и закрыть крышками.

8. Поставить в холодное место на зиму.

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