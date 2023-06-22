Как из кабачков приготовить варенье: получается сладким и ароматным
Сезонные кабачки можно не только жарить и запекать, но и готовить из них варенье. Следует добавить всего необходимое количество сахара, и овощ становится карамелизированным и сладким. При проварке кубики остаются целыми и не превращаются в джем.
Идея приготовления варенья из кабачков опубликована на странице фудблогера Елены с ником helena_bas88 в Instagram. Вам понадобится всего 4 компонента.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг
- лимон – 1 шт
- апельсин – 1 шт
- сахар – 1.800-2 кг сахара
Способ приготовления:
1. Молодые кабачки очистить от кожуры, порезать на кубики. Если кабачки старые – выбрать середину.
2. Засыпать сахаром, перемешать и оставить на 30 минут.
3. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения и варить 30 минут.
4. Охладить.
5. Добавить нарезанный лимон и апельсин или перемолоть на мясорубке.
6. Довести до кипения и кипятить час на маленьком огне.
7. Готовое варенье разлить по банкам и закрыть крышками.
8. Поставить в холодное место на зиму.
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