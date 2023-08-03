Из кабачков можно приготовить не только соленые закуски на зиму и оладьи, но и сладкое варенье. Для этого вам понадобится всего четыре ингредиента. Такую заготовку можно использовать для приготовления блинчиков, пирогов или тортов.

Идея приготовления ароматного варенья из кабачков на зиму опубликована на странице фудблогера с ником yummy_food_uaa в Instagram. Десерт имеет легкую цитрусовую ноту, ведь в составе лимон и апельсин.

Ингредиенты:

1,5 кг молодых кабачков

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1 кг сахара

2 средние лимоны

2 средних апельсина

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать на кубики (до 1 см), засыпать половиной сахара, хорошо встряхнуть миску и оставить на 1-2 часа, чтобы пустили сок.

2. Лимоны и апельсины порезать и перебить блендером вместе с кожурой, но без косточек.

3. Кабачки довести до кипения, всыпать оставшийся сахар и измельченные цитрусовые, проварить 10 минут.

4. Дать полностью остыть. И еще два раза.

5. Перед последним провариванием сбить погружным блендером.

6. Закатать в стерилизованные баночки. Вкус и аромат просто невероятный, цитрусовый. Варенье получается густым, можно использовать как начинку для пирогов, тортов или блинов.

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