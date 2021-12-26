Как из картофельного пюре приготовить вафли: получается чрезвычайно сытное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Как из картофельного пюре приготовить вафли: получается чрезвычайно сытное блюдо

На завтрак, перекус или как вкусный десерт – хрустящие и ароматные вафли завоевывают все большую популярность. Обычно лакомство привыкли готовить исключительно со сладкими начинками и дополнениями. Как оказалось, их можно приготовить даже с картофелем – получается практически как полноценный прием пищи.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах поделилась рецептом вафель с картошкой и шампиньонами.

Вафли с картофелем

Ингредиенты:

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Для основания:

  • яйца – 1шт.

  • сметана\йогурт\кефир\молоко\сливки\ряженка – 200-250 мл

  • растительное масло – 1,5 ст. л.

  • муки – четкой консистенции не существует (лучше миксовать разные виды)

  • разрыхлитель\сода – 1-2 щепотки

Приготовление основы для вафель

Для начинки:

  • основа для теста

  • лук – 1\2 шт.

  • шампиньоны – 3-5 шт.

  • картофель – 1-2 шт.

  • твердый сыр тертый – 100 г

  • укроп\шпинат\зеленый лук

Способ приготовления:

1. Картошку отварить.

Картопольное пюре для блюда

2. Шампиньоны обжарить на сливочном масле.

3. Готовый картофель взбить с основанием теста с помощью блендера.

Шампиньоны для вафель

4. Добавить остальные ингредиенты и взбить.

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