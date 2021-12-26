Как из картофельного пюре приготовить вафли: получается чрезвычайно сытное блюдо
На завтрак, перекус или как вкусный десерт – хрустящие и ароматные вафли завоевывают все большую популярность. Обычно лакомство привыкли готовить исключительно со сладкими начинками и дополнениями. Как оказалось, их можно приготовить даже с картофелем – получается практически как полноценный прием пищи.
В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах поделилась рецептом вафель с картошкой и шампиньонами.
Ингредиенты:
Для основания:
яйца – 1шт.
сметана\йогурт\кефир\молоко\сливки\ряженка – 200-250 мл
растительное масло – 1,5 ст. л.
муки – четкой консистенции не существует (лучше миксовать разные виды)
разрыхлитель\сода – 1-2 щепотки
Для начинки:
основа для теста
лук – 1\2 шт.
шампиньоны – 3-5 шт.
картофель – 1-2 шт.
твердый сыр тертый – 100 г
укроп\шпинат\зеленый лук
Способ приготовления:
1. Картошку отварить.
2. Шампиньоны обжарить на сливочном масле.
3. Готовый картофель взбить с основанием теста с помощью блендера.
4. Добавить остальные ингредиенты и взбить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с: