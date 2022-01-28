Как из кефира сделать крем-сыр в домашних условиях: элементарная идея
Крем-сыр – универсальный продукт, который идеально подойдет для быстрого перекуса на бутербродах или станет прекрасным дополнением к салату или блинам. И если вы очень любите такой продукт – его можно сделать в домашних условиях и некоторое время хранить в холодильнике. Для этого пригодится обычный кефир в пакетах.
Идея опубликована на странице фудблогера Юлии Симонюк (cook_julija_simonchuk) в Instagram.
Домашний крем-сыр из кефира
Выход – 500-550 г
Ингредиенты:
кефир 2,5% - 3,2% – 2 л
соль, специи, чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Положить кефир в морозильную камеру до полного замерзания.
2. Достать, снять обертку и поставить отстаиваться от излишней жидкости.
3. Для того чтобы текстура была более кремообразной, когда кефир немного разморозится, положить любой пресс.
4. Дать немного отстояться и можно смазывать на хлеб.
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