Как из кефира сделать крем-сыр в домашних условиях: элементарная идея

Крем-сыр – универсальный продукт, который идеально подойдет для быстрого перекуса на бутербродах или станет прекрасным дополнением к салату или блинам. И если вы очень любите такой продукт – его можно сделать в домашних условиях и некоторое время хранить в холодильнике. Для этого пригодится обычный кефир в пакетах.

Идея опубликована на странице фудблогера Юлии Симонюк (cook_julija_simonchuk) в Instagram.

Домашний крем-сыр из кефира

Выход – 500-550 г

Ингредиенты:

Видео дня

кефир 2,5% - 3,2% – 2 л

соль, специи, чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Положить кефир в морозильную камеру до полного замерзания.

2. Достать, снять обертку и поставить отстаиваться от излишней жидкости.

3. Для того чтобы текстура была более кремообразной, когда кефир немного разморозится, положить любой пресс.

4. Дать немного отстояться и можно смазывать на хлеб.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :