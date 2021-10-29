Как из килограмма лосося приготовить 5 разных блюд: полезные советы и идеи

Рыба – очень важный и необходимый продукт для каждого, ведь в ней так много полезных витаминов и микроэлементов. Специалисты рекомендуют есть рыбные блюда хотя бы 2-3 зараз в неделю, ее можно запекать, солить, готовить на пару, а если еще добавить сезонные овощи – будет вдвойне полезнее.

Редакция FoodOboz собрала для вас полезные советы, как из одного килограмма лосося приготовить сразу 5 разных блюд, идеей которых поделилась в Instagram фудблогер katyamull.

1. Филе на засолку

Положите кусок рыбы на разделочную доску, возьмите острый нож, вставьте его параллельно кости и проведите сначала к низу, а зачем к верху. Отделите филе от косточки и кожи, отрежьте брюшную часть. Пинцетом обязательно достаньте косточки. Сделайте рассол для рыбы: смешайте столовую ложку соли и лимонного сока, переложите в эту смесь филе и уберите на 12 часов в холодильник, чтобы все хорошо промариновалось.

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2. Стейки

Снова вставьте параллельно нож и срежьте косточку. Срежьте нижнюю брюшную часть и порежьте филе на стейки.

3. Котлеты или паста

Из отрезков брюшной части и из супового набор срежьте мясо и используйте его для котлет или для пасты.

4. Суп

Из большой кости, которая покрыта мясом можно сварить вкусный, ароматный суп.

5. Закуска к пиву

Обрезки, которые остались можно вкусно засолить и есть с пивом.

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