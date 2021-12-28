Как из консерв сделать вкусный паштет: рецептом поделился Евгений Клопотенко

Если вы любите паштеты, но классические – печеночные проелись, всегда можно поэкспериментировать и приготовить их из совершенно неожиданных продуктов, например из консерв. Туда же можно добавить специи и чеснок, которые придадут закуске иной вкус.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного паштета из консервированных сардин с лимонной цедрой.

Совет от кулинара: сливочное масло для паштета должно быть мягким.

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Ингредиенты:

консервированные сардины – 150 г

лимон – 1 шт.

сливочное масло – 150 г

петрушка – 5 веточек

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сардины достаньте из банки и переложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

2. Петрушку помойте и мелко нарежьте.

3. Помойте лимон и натрите на терке.

4. В миску сложите все ингредиенты и хорошо разомните вилкой или перебейте блендером до однородности, добавьте 1 ст. л. лимонного сока, перемешайте.

Готовый паштет можно есть сразу или же дать ему настояться в холодильнике несколько часов.

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