Как из консерв сделать вкусный паштет: рецептом поделился Евгений Клопотенко
Если вы любите паштеты, но классические – печеночные проелись, всегда можно поэкспериментировать и приготовить их из совершенно неожиданных продуктов, например из консерв. Туда же можно добавить специи и чеснок, которые придадут закуске иной вкус.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного паштета из консервированных сардин с лимонной цедрой.
Совет от кулинара: сливочное масло для паштета должно быть мягким.
Ингредиенты:
консервированные сардины – 150 г
лимон – 1 шт.
сливочное масло – 150 г
петрушка – 5 веточек
соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сардины достаньте из банки и переложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
2. Петрушку помойте и мелко нарежьте.
3. Помойте лимон и натрите на терке.
4. В миску сложите все ингредиенты и хорошо разомните вилкой или перебейте блендером до однородности, добавьте 1 ст. л. лимонного сока, перемешайте.
Готовый паштет можно есть сразу или же дать ему настояться в холодильнике несколько часов.
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