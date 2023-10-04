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Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара
Макароны – это не только отличный гарнир к мясу или рыбе. Из такого продукта можно сделать даже оладьи. Выходит очень сытно, а главное – бюджетно.
Идеей приготовления бюджетных оладий из макарон поделился шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) в Instagram. Блюдо максимально простое.
Ингредиенты:
- макароны – 200 г
- сыр твердый – 360 г
- яйца – 4 шт
- зеленый лук – 150 г
- соль – 12 г
- перец – 4 г
- сухой чеснок – 6 г
- масло – 120 г
Способ приготовления:
1. Отвариваем макароны.
2. К ним добавляем резаную зелень.
3. Сыр натираем на мелкую терку и также добавляем к макаронам.
4. Добавляем яйца, специи и перемешиваем.
5. Жарим на среднем огне до золотистой корочки.
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