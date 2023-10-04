Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара

Макароны – это не только отличный гарнир к мясу или рыбе. Из такого продукта можно сделать даже оладьи. Выходит очень сытно, а главное – бюджетно.

Идеей приготовления бюджетных оладий из макарон поделился шеф-повар Николай Люлько (mykola_lyulko) в Instagram. Блюдо максимально простое.

Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара

Ингредиенты:

  • макароны – 200 г
  • сыр твердый – 360 г
  • яйца – 4 шт
  • зеленый лук – 150 г
  • соль – 12 г
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  • перец – 4 г
  • сухой чеснок – 6 г
  • масло – 120 г

Способ приготовления:

Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара

1. Отвариваем макароны.

Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара

2. К ним добавляем резаную зелень.

3. Сыр натираем на мелкую терку и также добавляем к макаронам.

Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара

4. Добавляем яйца, специи и перемешиваем.

5. Жарим на среднем огне до золотистой корочки.

Как из макарон приготовить оладьи: интересная идея от шеф-повара

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