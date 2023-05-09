Как из макарон приготовить вкусный салат: с сезонной зеленью и овощами
Есть макароны с мясной подливкой или фаршем весной не очень хочется, потому что такая еда отягощает желудок. Но сейчас много свежей зелени и овощей, которые также можно сочетать с этим продуктом. К примеру, в салате. Но очень важно выбирать макароны именно твердых сортов, чтобы они не распадались и не склеивались.
Идея приготовления вкусного салата с макаронами, овощами и зеленью опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Приготовить полезную заправку для салата можно на основе белого йогурта.
Ингредиенты:
- филе курицы
- микс зеленый
- макароны
- томаты черри
- огурцы
- кукуруза
Ингредиенты для заправки:
- белый йогурт
- медовая горчица
Способ приготовления:
1. Филе курицы предварительно маринуем в миксы специй для курицы.
2. Нарезаем на маленькие кусочки.
3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде 7-9 минут (не передержите, чтобы курица не стала сухой).
4. Макароны отвариваем в кипящей воде 5-8 минут (ориентируйтесь на время указанное на упаковке).
5. Далее сочетаем все ингредиенты и заправляем йогуртовым соусом (на это количество ингредиентов 2 ст.л. йогурта и 1 ч.л. медовой горчицы).
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: