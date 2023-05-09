Есть макароны с мясной подливкой или фаршем весной не очень хочется, потому что такая еда отягощает желудок. Но сейчас много свежей зелени и овощей, которые также можно сочетать с этим продуктом. К примеру, в салате. Но очень важно выбирать макароны именно твердых сортов, чтобы они не распадались и не склеивались.

Идея приготовления вкусного салата с макаронами, овощами и зеленью опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Приготовить полезную заправку для салата можно на основе белого йогурта.

Ингредиенты:

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филе курицы

микс зеленый

макароны

томаты черри

огурцы

кукуруза

Ингредиенты для заправки:

белый йогурт

медовая горчица

Способ приготовления:

1. Филе курицы предварительно маринуем в миксы специй для курицы.

2. Нарезаем на маленькие кусочки.

3. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде 7-9 минут (не передержите, чтобы курица не стала сухой).

4. Макароны отвариваем в кипящей воде 5-8 минут (ориентируйтесь на время указанное на упаковке).

5. Далее сочетаем все ингредиенты и заправляем йогуртовым соусом (на это количество ингредиентов 2 ст.л. йогурта и 1 ч.л. медовой горчицы).

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