Ленивые вареники с вишней для завтрака: самый простой рецепт

Ленивые вареники – идеальный вариант вкусного и сытного завтрака, основой которых являются – творог и тесто. Готовятся они, как правило, не больше 20 минут.

Кулинар, фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instаgram самым простым рецептом вкусных ленивых вареников с вишнями для сытного завтрака.

Ингредиенты:

Творог 5-9% – 400 г

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Яйца – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л. ​​​​​​​ ​​​​​​​

Вишня – 100 г

Мука – 5 ст. л.

Соус:

Сгущенное молоко – 50 г

Сметана – 50 г

Кокосовая стружка – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Творог разомните вилкой, туда добавьте яйцо, сахар, муку, замеси тесто.

2. Руками сформируй лепешки, положи во внутрь вишни и заверните так, чтобы получились шарики.

3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и готовьте их, пока они не всплывут.

4. Соус: смешайте сгущенное молоко со сметаной, добавьте кокосовую стружка.

Подавать ленивые вареники лучше всего горячими с соусом.

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