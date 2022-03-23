Ленивые вареники с вишней для завтрака: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Ленивые вареники

Ленивые вареники – идеальный вариант вкусного и сытного завтрака, основой которых являются – творог и тесто. Готовятся они, как правило, не больше 20 минут.

Кулинар, фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instаgram самым простым рецептом вкусных ленивых вареников с вишнями для сытного завтрака.

Рецепт ленивых вареников

Ингредиенты:

  • Творог 5-9% – 400 г

Творог для вареников
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  • Яйца – 1 шт.

  • Сахар – 2 ст. л.

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Вишни для вареников

  • Вишня – 100 г

  • Мука – 5 ст. л.

Соус:

  • Сгущенное молоко – 50 г

  • Сметана – 50 г

Ленивые вареники

  • Кокосовая стружка – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Творог разомните вилкой, туда добавьте яйцо, сахар, муку, замеси тесто.

Рецепт ленивых вареников

2. Руками сформируй лепешки, положи во внутрь вишни и заверните так, чтобы получились шарики.

Ленивые вареники с вишней

3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и готовьте их, пока они не всплывут.

4. Соус: смешайте сгущенное молоко со сметаной, добавьте кокосовую стружка.

Кокосовая стружка

Подавать ленивые вареники лучше всего горячими с соусом.

Ленивые вареники с соусом

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