Ленивые вареники с вишней для завтрака: самый простой рецепт
Ленивые вареники – идеальный вариант вкусного и сытного завтрака, основой которых являются – творог и тесто. Готовятся они, как правило, не больше 20 минут.
Кулинар, фудблогер Катерина Мулль поделилась в Instаgram самым простым рецептом вкусных ленивых вареников с вишнями для сытного завтрака.
Ингредиенты:
Творог 5-9% – 400 г
Яйца – 1 шт.
Сахар – 2 ст. л.
Вишня – 100 г
Мука – 5 ст. л.
Соус:
Сгущенное молоко – 50 г
Сметана – 50 г
Кокосовая стружка – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Творог разомните вилкой, туда добавьте яйцо, сахар, муку, замеси тесто.
2. Руками сформируй лепешки, положи во внутрь вишни и заверните так, чтобы получились шарики.
3. Воду доведите до кипения, бросьте вареники и готовьте их, пока они не всплывут.
4. Соус: смешайте сгущенное молоко со сметаной, добавьте кокосовую стружка.
Подавать ленивые вареники лучше всего горячими с соусом.
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