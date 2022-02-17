Как из моркови приготовить аппетитный гарнир ко всему: элементарный рецепт

Морковь – ценный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем, особенно детям. Из нее часто готовят пироги, торты, котлеты, отбивные, а также добавляют практически во все супы, каши и салаты.

Кулинар Наталия Мизина поделилась в Instagram рецептом вкусного гарнира из моркови, который подойдет к любому блюду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

морковь – 300 г

овощной или куриный бульон – 150 мл

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сливочное масло – 2 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

черный перец и соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь порежьте кружочками.

2. Нагрейте бульон, добавьте сахар, соль, перец и сливочное масло, грейте пока масло не растает.

3. После влейте бульон и доведите до кипения на сильном огне, бросьте морковь и после накройте крышкой и готовьте еще 30 минут. За это время эта жидкость превратиться в глазурь, а морковь станет мягкой.

4. Помойте и мелко нарежьте петрушку.

5. Готовую морковь присыпьте петрушкой и можно подавать.

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