Как из моркови приготовить аппетитный гарнир ко всему: элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный морковный гарнир

Морковь – ценный продукт, который специалисты рекомендуют есть всем, особенно детям. Из нее часто готовят пироги, торты, котлеты, отбивные, а также добавляют практически во все супы, каши и салаты.

Кулинар Наталия Мизина поделилась в Instagram рецептом вкусного гарнира из моркови, который подойдет к любому блюду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что приготовить из моркови

Ингредиенты:

  • морковь – 300 г

  • овощной или куриный бульон – 150 мл

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Овощной бульон

  • сливочное масло – 2 ст. л.

Морковь для гарнира

  • сахар – 1 ч. л.

  • черный перец и соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Морковь порежьте кружочками.

Морковь для блюда

2. Нагрейте бульон, добавьте сахар, соль, перец и сливочное масло, грейте пока масло не растает.

Приготовление блюда

3. После влейте бульон и доведите до кипения на сильном огне, бросьте морковь и после накройте крышкой и готовьте еще 30 минут. За это время эта жидкость превратиться в глазурь, а морковь станет мягкой.

Как из моркови приготовить вкусный гарнир

4. Помойте и мелко нарежьте петрушку.

Вкусное блюдо из моркови

5. Готовую морковь присыпьте петрушкой и можно подавать.

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