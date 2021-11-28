Как из обычного хека приготовить ресторанное блюдо: идея от шефа 'Адской кухни'

Хек – довольно популярная и бюджетная рыба. Традиционно ее тушат или жарят. Но из такого продукта можно приготовить по-настоящему ресторанное и эффектное блюдо. Изысканные тигровые креветки можно заменить крабовыми палочками, а для гарнира выбрать обычную лапшу быстрого приготовления – получится очень вкусно.

Идеей приготовления такой рыбы поделился шеф "Адской кухни" Равшан Хамидов на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 100 г

крабовые палочки – 20 г

лапша быстрого приготовления – 70гр

лук – 20 г

морковь – 20 г

масло подсолнечное – 20 г

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зеленый лук – 5 г

соевый соус – 20 мл

сахар – 10 г

лимонный сок – 5 мл

Способ приготовления:

1. Лук и морковь порезать тонкой соломкой.

2. Крабовые палочки измельчить, обжарить на подсолнечном масле.

3. Запарить лапшу, добавить ее в овощи, влить соевый соус, лимонный сок, сахар.

4. Выключить огонь, перемешать.

5. С хребта хека выдалить все кости. сделай надрезы вдоль туловища.

6. Посолить, обвалять в муке, обжарить в большом количестве растительного масла до золотой корочки. Обсушить, смазать соусом из лапши.

7. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

8. Аккуратно скрутить лапшу, на нее выложить рыбу.

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