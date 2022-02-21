Как из сала и чеснока приготовить популярную намазку на бутерброды: рецепт
Для того, чтобы вкусно и одновременно небанально приготовить сало, не обязательно использовать кучу ингредиентов. Достаточно будет всего несколько любимых специй и немного пикантного чеснока. В результате получается невероятная намазка на бутерброды и тосты.
Рецепт бутербродного сала с чесноком опубликован в кулинарном блоге orange_food_blog в Instagram.
Ингредиенты:
сало
чеснок⠀
соль, приправы
укроп
Способ приготовления:
1. Сало промыть и сделать надрезы до шкурки.
2. Засыпать солью и хорошо натереть. Положить в холодильник на 3-4 дня.
3. Промыть и просушить сало. Снять шкуру, порезать на небольшие кусочки.
4. Сало, укроп, чеснок пропустить через мясорубку.
5. Добавить смесь перцем, приправы. Перемешать. ⠀
6. Порционно выложить на пищевую пленку и завернуть "колбасками". Положить в морозилку.
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