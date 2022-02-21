Как из сала и чеснока приготовить популярную намазку на бутерброды: рецепт

Для того, чтобы вкусно и одновременно небанально приготовить сало, не обязательно использовать кучу ингредиентов. Достаточно будет всего несколько любимых специй и немного пикантного чеснока. В результате получается невероятная намазка на бутерброды и тосты.

Рецепт бутербродного сала с чесноком опубликован в кулинарном блоге orange_food_blog в Instagram.

Ингредиенты:

сало

чеснок⠀

соль, приправы

укроп

Способ приготовления:

1. Сало промыть и сделать надрезы до шкурки.

2. Засыпать солью и хорошо натереть. Положить в холодильник на 3-4 дня.

3. Промыть и просушить сало. Снять шкуру, порезать на небольшие кусочки.

4. Сало, укроп, чеснок пропустить через мясорубку.

Видео дня

5. Добавить смесь перцем, приправы. Перемешать. ⠀

6. Порционно выложить на пищевую пленку и завернуть "колбасками". Положить в морозилку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить сало к борщу.