Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией

С цветной капустой можно сделать не только суп или запеканку, но даже стейк. Мяса в таком блюде нет, но оно получается очень питательным, пряным и полезным. Готовится овощ в духовке.

Идея приготовления стейков из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты:

цветная капуста

2 зубчика чеснока

1 ч.л. копченой паприки

0,5 ч.л. черного перца

1 ч.л. соли

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4-5 ст.л. оливкового масла

100 г. моцареллы

30 г. пармезана

укроп

Способ приготовления:

1. Капусту тщательно моем и нарезаем на стейки толщиной 1 см.

2. Перекладываем капусту на пергамент.

3. Чеснок натираем на терке, добавляем копченую паприку, перец, соль, оливковое масло и тщательно перемешиваем.

4. Хорошо смазываем каждый кусочек капусты масляной смесью и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

5. Тем временем на терке натираем сыры и нарезаем зелень.

6. Через 20 минут на каждый кусочек капусты выкладываем сыр и зелень, запекаем еще 5 минут.

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