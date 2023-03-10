Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
21
Что приготовить из цветной капусты

С цветной капустой можно сделать не только суп или запеканку, но даже стейк. Мяса в таком блюде нет, но оно получается очень питательным, пряным и полезным. Готовится овощ в духовке.

Идея приготовления стейков из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией

Ингредиенты:

  • цветная капуста
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 0,5 ч.л. черного перца
  • 1 ч.л. соли
Видео дня
  • 4-5 ст.л. оливкового масла
  • 100 г. моцареллы
  • 30 г. пармезана
  • укроп

Способ приготовления:

Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией

1. Капусту тщательно моем и нарезаем на стейки толщиной 1 см.

Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией

2. Перекладываем капусту на пергамент.

3. Чеснок натираем на терке, добавляем копченую паприку, перец, соль, оливковое масло и тщательно перемешиваем.

Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией

4. Хорошо смазываем каждый кусочек капусты масляной смесью и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

5. Тем временем на терке натираем сыры и нарезаем зелень.

Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией

6. Через 20 минут на каждый кусочек капусты выкладываем сыр и зелень, запекаем еще 5 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты