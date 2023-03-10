Как из цветной капусты приготовить стейки: делимся технологией
С цветной капустой можно сделать не только суп или запеканку, но даже стейк. Мяса в таком блюде нет, но оно получается очень питательным, пряным и полезным. Готовится овощ в духовке.
Идея приготовления стейков из цветной капусты опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- цветная капуста
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч.л. копченой паприки
- 0,5 ч.л. черного перца
- 1 ч.л. соли
- 4-5 ст.л. оливкового масла
- 100 г. моцареллы
- 30 г. пармезана
- укроп
Способ приготовления:
1. Капусту тщательно моем и нарезаем на стейки толщиной 1 см.
2. Перекладываем капусту на пергамент.
3. Чеснок натираем на терке, добавляем копченую паприку, перец, соль, оливковое масло и тщательно перемешиваем.
4. Хорошо смазываем каждый кусочек капусты масляной смесью и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
5. Тем временем на терке натираем сыры и нарезаем зелень.
6. Через 20 минут на каждый кусочек капусты выкладываем сыр и зелень, запекаем еще 5 минут.
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