Тыква – это идеальная основа для полезных супов-пюре, каш и даже тонких блинчиков. Продукт имеет сладкий вкус от природы, поэтому в блюда сахар добавлять не нужно. Для блинчиков подойдет любая ваша любимая начинка.

Идея приготовления тонких тыквенных блинов опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Тесто отлично жарится и не растекается.

Ингредиенты:

120 г готовой тыквы

2 яйца

300 мл молока

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2 ст.л. муки

1 ст.л. масла авокадо

Способ приготовления:

1. Предварительно приготовить тыкву. Можно сделать на пару.

2. Готовую тыкву размять.

3. Добавить яйца, молоко, муку, оливковое масло.

4. Все хорошо перемешать.

5. Жарить на разогретой сковороде по 1/2 черпака. Диаметр сковороды 21 см.

6. Можно подать с крем-сыром, ореховой пастой, куриным мясом или без начинки.

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