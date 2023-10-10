Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно

Тыква – это идеальная основа для полезных супов-пюре, каш и даже тонких блинчиков. Продукт имеет сладкий вкус от природы, поэтому в блюда сахар добавлять не нужно. Для блинчиков подойдет любая ваша любимая начинка.

Идея приготовления тонких тыквенных блинов опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Тесто отлично жарится и не растекается.

Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно

Ингредиенты:

  • 120 г готовой тыквы
  • 2 яйца
  • 300 мл молока
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  • 2 ст.л. муки
  • 1 ст.л. масла авокадо

Способ приготовления:

Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно

1. Предварительно приготовить тыкву. Можно сделать на пару.

2. Готовую тыкву размять.

Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно

3. Добавить яйца, молоко, муку, оливковое масло.

4. Все хорошо перемешать.

Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно

5. Жарить на разогретой сковороде по 1/2 черпака. Диаметр сковороды 21 см.

6. Можно подать с крем-сыром, ореховой пастой, куриным мясом или без начинки.

Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно

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