Как из тыквы приготовить тонкие блины: сахар добавлять не нужно
Тыква – это идеальная основа для полезных супов-пюре, каш и даже тонких блинчиков. Продукт имеет сладкий вкус от природы, поэтому в блюда сахар добавлять не нужно. Для блинчиков подойдет любая ваша любимая начинка.
Идея приготовления тонких тыквенных блинов опубликована на странице фудблогера Роксоланы Герасимов (roksolana.harasymiv) в Instagram. Тесто отлично жарится и не растекается.
Ингредиенты:
- 120 г готовой тыквы
- 2 яйца
- 300 мл молока
- 2 ст.л. муки
- 1 ст.л. масла авокадо
Способ приготовления:
1. Предварительно приготовить тыкву. Можно сделать на пару.
2. Готовую тыкву размять.
3. Добавить яйца, молоко, муку, оливковое масло.
4. Все хорошо перемешать.
5. Жарить на разогретой сковороде по 1/2 черпака. Диаметр сковороды 21 см.
6. Можно подать с крем-сыром, ореховой пастой, куриным мясом или без начинки.
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