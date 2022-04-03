Если у вас осталось вчерашнее картофельное пюре, даже не думайте его выбрасывать. Из него можно приготовить очень вкусные драники. По способу приготовления они мало чем отличаются от классических. Но особенно вкусными деруны получаются, если добавить к ним сыр и зелень, а напоследок не пожарить, а запечь в духовке.

Как из картофельного пюре приготовить вкусные драники рассказала фудэксперт Светлана Левичцкая (lanas_diet) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты на 400-500 г картофельного пюре:

яйца – 1 шт

мука – 3 ст. л.

тертый сыр

зелень

соль, перец, специи

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Способ приготовления:

1. Измельчить зелень и натереть сыр.

2. Смешать картофельное пюре с сыром, зеленью, яйцом.

3. Добавить специи и муку. Перемешать до однородности.

4. Сформировать деруны и обвалять их в муке.

5. Деруны можно пожарить или запечь в духовке (перед запеканием смазать маслом) при температуре 180 градусов 30 минут.

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