Как из яблок приготовить масло: получается очень нежное и ароматное

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как из яблок приготовить масло: получается очень нежное и ароматное

Из яблок можно готовить не только вкусную выпечку и десерты, но и масло. Для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты – весь процесс быстрый и легкий. В готовом виде яблочное масло получается очень нежное и ароматное.

Шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram поделился рецептом яблочного масла с корицей и ванилью.

Рецепт масла из яблок

Ингредиенты:

  • яблоки – 5 шт
  • масло сливочное – 200 г
  • корица – 2 ч. л.
  • сахар – 2 ч. л.
  • экстракт ванили – 4-5 капель
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Способ приготовления:

1. Сначала нужно запечь яблоки. Для этого порезать их пополам, очистить от сердцевины и выложить на противень. Посыпать немного корицей и сахаром. Запекать до золотистости.

2. Из готовых запеченных яблок достать мякоть и выложить в миску.

Яблочное масло в домашних условиях

3. Добавить в яблоки масло, корицу и ванильный экстракт. Взбить все блендером до однородности.

4. Получившуюся массу переложить в контейнер, закрыть крышкой и оставить в холодильнике, чтобы будущее масло затвердело.

Яблочное масло с корицей

5. Готовое масло можно есть с хлебом, тостами или добавлять в овсянку.

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