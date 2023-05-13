Как из яблок приготовить масло: получается очень нежное и ароматное
Из яблок можно готовить не только вкусную выпечку и десерты, но и масло. Для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты – весь процесс быстрый и легкий. В готовом виде яблочное масло получается очень нежное и ароматное.
Шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram поделился рецептом яблочного масла с корицей и ванилью.
Ингредиенты:
- яблоки – 5 шт
- масло сливочное – 200 г
- корица – 2 ч. л.
- сахар – 2 ч. л.
- экстракт ванили – 4-5 капель
Способ приготовления:
1. Сначала нужно запечь яблоки. Для этого порезать их пополам, очистить от сердцевины и выложить на противень. Посыпать немного корицей и сахаром. Запекать до золотистости.
2. Из готовых запеченных яблок достать мякоть и выложить в миску.
3. Добавить в яблоки масло, корицу и ванильный экстракт. Взбить все блендером до однородности.
4. Получившуюся массу переложить в контейнер, закрыть крышкой и оставить в холодильнике, чтобы будущее масло затвердело.
5. Готовое масло можно есть с хлебом, тостами или добавлять в овсянку.
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