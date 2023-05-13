Из яблок можно готовить не только вкусную выпечку и десерты, но и масло. Для приготовления понадобятся только доступные ингредиенты – весь процесс быстрый и легкий. В готовом виде яблочное масло получается очень нежное и ароматное.

Шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) на своей странице в Instagram поделился рецептом яблочного масла с корицей и ванилью.

Ингредиенты:

яблоки – 5 шт

масло сливочное – 200 г

корица – 2 ч. л.

сахар – 2 ч. л.

экстракт ванили – 4-5 капель

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Способ приготовления:

1. Сначала нужно запечь яблоки. Для этого порезать их пополам, очистить от сердцевины и выложить на противень. Посыпать немного корицей и сахаром. Запекать до золотистости.

2. Из готовых запеченных яблок достать мякоть и выложить в миску.

3. Добавить в яблоки масло, корицу и ванильный экстракт. Взбить все блендером до однородности.

4. Получившуюся массу переложить в контейнер, закрыть крышкой и оставить в холодильнике, чтобы будущее масло затвердело.

5. Готовое масло можно есть с хлебом, тостами или добавлять в овсянку.

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