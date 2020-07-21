Как купить качественную и безопасную курятину: советы эксперта

Курятина – это не только доступное по цене, но и диетическое мясо, которое рекомендуют употреблять людям, нуждающимся в особом питании. Например, тем, кто выздоравливает после сложных заболеваний, кто соблюдает диету, а также детям. Сложно представить без курятины и праздничный стол. Ведь вариантов приготовления блюд из курицы множество, на любой вкус и для любого случая. Но как купить действительно качественное и безопасное мясо? Составить топ советов по выбору курятины OBOZREVATEL помогла Татьяна Саламатина, эксперт по качеству ТМ "Гавриловские цыплята".

1. Упаковка

Если вы покупаете упакованную продукцию, обязательно учитывайте то, как она упакована. Очень важно, чтобы упаковка была герметичной. Если же ее целостность нарушена, лучше воздержаться от приобретения такой курятины, ведь нет никакой гарантии того, что мясо качественное.

Если мясо упаковано - убедитесь, что упаковка цела

2. Условия хранения

Условия, при которых должны храниться различные виды полуфабрикатов и субпродукты курицы, указываются на упаковке. Если там указано, что этот вид продукции должен храниться при температуре от 0 градусов, то убедитесь, что витрина оснащена охладителем и он обеспечивает соблюдение температурного режима.

Очень важно также обращать внимание на сроки хранения продукции. Убедитесь, что мясо не просроченное.

Согласно техническим условиям срок хранения полуфабрикатов составляет 4 суток при температуре от 0 до +4. Субпродукты (куриная печень, сердце, мышечный желудок и кисть крыла) при такой же температуре могут храниться максимум 2 суток. В вакуумной упаковке срок хранения полуфабрикатов и субпродуктов возрастает до 5 суток.

Вакуумная упаковка увеличивает срок хранения курятины до 5 суток

Дольше может храниться замороженная продукция: она пригодна к употреблению в течение 12 месяцев при условии соблюдения температурного режима не выше -18 градусов. При этом замораживания в камерах шоковой заморозки (а именно так замораживается продукция ТМ "Гавриловские цыплята") позволяет сохранить все вкусовые свойства мяса, ведь при 36 градусах ниже нуля в таких камерах процесс замерзания происходит почти мгновенно.

3. Внешний вид

Если вы покупаете тушку курицы 1 категории, сперва учитывайте ее вес. 1 категория – это тушки весом от 1 кг 350 г и выше. Такой вес свидетельствует о том, что птица выращена с соблюдением всех требований, она докормлена, сроки ее выращивания соблюдены.

Далее оцените внешний вид кожи. На качественной тушке курицы не может быть ни кровоподтеков, ни синяков, ни перьев, ни "пеньков" от них, она не должна быть заветрена. Кожа должна быть чистой, целой, равномерно окрашенной. Любые даже незначительные пятна с высокой вероятностью свидетельствуют о нарушении условий хранения тушки. Осмотрите мясо на предмет загрязнения. Убедитесь, что и кожа, и жир под ней чистые. Любые признаки загрязнения свидетельствуют, что курица перевозилась в антисанитарных условиях. Есть такое мясо опасно.

Визуальный осмотр позволит оценить чистоту мяса и его свежесть по цвету: филе должно быть бледно-розовым, а кожица - желтая с розовым оттенком

Если же покупаете, например, филе, то оцените цвет мяса. Окрас качественного свежего мяса варьируется от бледно-розового к неяркого розового. Поводом для беспокойства может служить неравномерная окраска мяса: пятна и разводы означают, что условия хранения продукции после доставки в торговую точку нарушены.

4. Тест на свежесть

Проверить, действительно ли продавец искренен, когда утверждает, что мясо, которое собираетесь купить, свежее, можно с помощью простого теста. Нажмите пальцем на тушку или филе. Если след от нажатия исчезает за считанные секунды, то мясо действительно свежее. Если же продукт потерял упругость, от его приобретения лучше воздержаться.

Этот способ подходит и для упакованного продукта, продаваемого на подложке, затянутой пленкой. А вот с вакуумными упаковками такой тест применить не получится.

Свежее мясо должно быть упругим: след от нажатия на поверхность курочки исчезает практически мгновенно

5. "Наколотое" мясо

Некоторые производители мяса птицы в Украине прибегают к инъектированию продукции: впрыскиванию в курятину подкожно или внутримышечно жидкости для увеличения веса продукта. Установить факт проведения таких манипуляций можно, исследовав целостность кожи курицы: на ней не должно быть ни надрезов, ни проколов. Сигналом того, что вас пытаются обмануть, может быть также специфическое ощущение при нажатии на курочку: инъектирование создает впечатление, что под кожей курицы - желеобразная субстанция.

Еще один возможный сигнал – нарушение пропорций. Если при относительно небольшой грудке окорочка в курочки непропорционально большие, это может свидетельствовать об инъектировании тушки.

С помощью инъектирования недобросовестные производители умудряются увеличить вес тушки на 8-12%

Кстати, еще одним способом, которым недобросовестные производители могут заставить вас покупать под видом мяса обычную воду, является способ охлаждения. Водяное охлаждение означает, что тушка птицы после убоя и потрошения помещается в воду. Опасность такого способа состоит в возможности перекрестного заражения мяса, когда потенциально зараженная тушка распространяет бактерии на остальные "здоровые" тушки.

К тому же при использовании водяного охлаждения тушка впитывает большое количество воды: около 8-12% от общего веса курочки приходиться на жидкость.

Зато использование воздушно-капельного охлаждения, которое применяется при производстве продукции "Гавриловские цыплята", намного безопаснее и выгоднее. Ведь исключает заражение тушек и гарантирует, что покупатель будет платить только за мясо, а не за воду.

Воздушно-капельное охлаждение намного безопаснее водяного

6. Цвет кожи

У качественной и свежей курятины цвет кожи должен быть бледно-жолтый с легким розовым оттенком.

Кожа свежей курочки - бледно-желтая с легким розовым оттенком

Если же вы видите продукцию с бледной, выбеленной кожей или имеющую определенный синюшный оттенок, скорее всего, при производстве этой продукции использовалось водяное охлаждение, об опасностях которого мы рассказывали выше.

Неестественной цвет кожи обусловлен тем, что в воду, в которой при таком способе охлаждения выдерживают тушки птицы, добавляют дезинфектанты, с помощью которых производитель пытается продлить сроки хранения продукции. Пользы для организма от потребления остатков таких дезинфектантов не будет. Именно они вызывают чрезмерное выбеливание или синюшный оттенок кожи птицы.

7. Документы, подтверждающие качество продукции

Сейчас украинское законодательство не требует от производителя обязательного предоставления продавцу сертификата качества проддукции, декларации соответствия или других подобных документов. Если такие документы предоставляются, то это делается исключительно по доброй воле производителя.

ООО "Комплекс Агромарс", производящее продукцию под ТМ "Гавриловские цыплята", на каждую партию своей продукции выдает декларацию производителя. В этом документе обязательно есть мокрая печать компании, четко указан ассортимент товара, поставляемого в конкретную торговую точку, указаны даты производства, температурные режимы, при которых должна храниться продукция, а также ссылки на экспертные заключения, лабораторные исследования, проводившиеся с этой партией мяса. Декларация также содержит ссылки на другие документы, удостоверяющие качество и безопасность продукции.

Декларация позволяет узнать о партии продукции буквально все

Наличие подобных документов является дополнительной гарантией качества продукции. Кроме национального законодательства, "Комплекс Агромарс" придерживается международных стандартов по качеству и безопасности. Поэтому компания обеспечивает полную прослеживаемость продукции. С помощью декларации производителя компания может отследить любую партию продукции не только с момента попадания на прилавки, а гораздо раньше – вплоть до того, на какой птицеферме и в каком птичнике выращивалась птица из той или иной партии, с какой рампы она отгружалась и из какой камеры замораживания, при какой температуре хранилось мясо.

8. Запах и антибиотики

Качественная свежая курятина практически не пахнет. И совершенно точно на запах нельзя определить наличие антибиотиков в мясе.

Свежая курятина практически не имеет запаха

Кстати, об антибиотиках. По украинскому законодательству, которого строго придерживается компания "Агромарс" при производстве продукции ТМ "Гавриловские цыплята", никаких антибиотиков в мясе, которое продается в магазинах, нет.

9. Маринованное мясо: покупать или нет?

Эксперт по качеству ТМ "Гавриловские цыплята" советует учитывать, где именно было замариновано мясо. Если шашлык, маринованные окорочка или крылышки изготовлены на предприятии, которое специализируется на изготовлении курятины, то производитель гарантирует свежесть мяса, которое маринуется.

А вот в торговых сетях очень часто маринуют мясо, у которого истекает или уже истек срок годности. Поэтому употребление такого продукта может оказаться опасным.

К тому же, "Комплекс Агромарс" на свою маринованную продукцию выдает такую же декларацию производителя, как и на свежее мясо. А значит, принцип прослеживаемости происхождения продукции срабатывает и здесь.

Покупая маринованное мясо, лучше отдать предпочтение продукции проверенных производителей

Дополнительный аргумент в пользу маринованной продукции от производителей курятины: в отличие от супермаркетов, рецептура, которую здесь используют, проверена государственным учреждением – Укрметтестстандартом. То есть соли, специй и других составляющих маринада здесь оптимальное количество. Такая замаринованная продукция соответствует государственным стандартам и абсолютно безопасна для употребления.

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