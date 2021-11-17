Как лучше всего раскрыть вкус батата: легкий рецепт
Батат по праву можно назвать универсальным овощем. Запечь, пожарить, отварить или соединить с другими блюдами – как душа пожелает. Но самое главное то, что в каждом из них батат раскрывается совсем по-другому.
Мало кто знает, но на основе батата можно приготовить даже мафины. Необычное, но в то же время чрезвычайно вкусное сочетание – хочется приготовить еще не один раз.
Рецептом мафинов из батата поделилась фудблогер parubocha_. Опубликовано в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Батат – 300 г
Лук – 0,5 шт
Яйца – 3 шт
Твердый сыр – 50 г
Рисовая мука – 125 г
Семена чиа\кунжута – 1 ст. л.
Специи
Способ приготовления:
1. Батат и сыр потереть на большую терку.
2. Лук мелко порезать кубиками.
3. Объединить два компонента. Добавить яйца, муку и специи.
4. Готовую смесь выложить в формочки. Выпекать в духовке до готовности.
Перед подачей можно посыпать семенами чиа или кунжутом или полить любимым соусом.
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