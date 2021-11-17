Как лучше всего раскрыть вкус батата: легкий рецепт

Батат по праву можно назвать универсальным овощем. Запечь, пожарить, отварить или соединить с другими блюдами – как душа пожелает. Но самое главное то, что в каждом из них батат раскрывается совсем по-другому.

Мало кто знает, но на основе батата можно приготовить даже мафины. Необычное, но в то же время чрезвычайно вкусное сочетание – хочется приготовить еще не один раз.

Рецептом мафинов из батата поделилась фудблогер parubocha_. Опубликовано в Instagram.

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Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Батат – 300 г

Лук – 0,5 шт

Яйца – 3 шт

Твердый сыр – 50 г

Рисовая мука – 125 г

Семена чиа\кунжута – 1 ст. л.

Специи

Способ приготовления:

1. Батат и сыр потереть на большую терку.

2. Лук мелко порезать кубиками.

3. Объединить два компонента. Добавить яйца, муку и специи.

4. Готовую смесь выложить в формочки. Выпекать в духовке до готовности.

Перед подачей можно посыпать семенами чиа или кунжутом или полить любимым соусом.

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