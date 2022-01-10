Как лучше всего замариновать лук: рецепты для салатов, шашлыка и рыбы

Маринованный лук – это не только вкусная, но и полезная закуска. Его используют как самостоятельное блюдо, а еще чаще – как дополнительный ингредиент к салатам, бутербродам, мясным и рыбным блюдам.

Иногда острота лука может перекрыть общий вкус блюда. В таком случае его лучше замариновать: отлично чувствуется вкус овоща и блюда, а вместе получается просто невероятное сочетание.

Рецепты маринадов для лука опубликованы в кулинарном блоге fuagra_iz_topora в Instagram.

Как замариновать лук к шашлыку и мясным блюдам

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Ингредиенты:

лук – 5 шт

соль – 1\2 ч. л.

сахар – 1,5 ч. л.

виноградный уксус – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кольцами и слегка отжать сок руками.

2. Смешать все ингредиенты, перемешать.

3. Мариновать 20-30 минут.

Как замариновать лук к сельди

Ингредиенты:

лук – 2 шт

вода – 1\3 ст

уксус – 2-3 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

горчица – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты и 10 минут мариновать.

Как замариновать лук к соленой рыбе

Ингредиенты:

лук – 3 шт

уксус яблочный/винный/виноградный – 3 ст. л.

вода – 1\2 ст

соль – 1\2 ч. л

сахар – 3 ч. л.

масло рафинированное – 3 ст. л.

зелень

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кольцами и полить кипятком.

2. Воду смешать с уксусом, солью и сахаром. Залить лук.

3. Мариновать час.

4. Слить жидкость. Добавить масло, специи и зелень.

Как замариновать лук для салатов

Ингредиенты:

лук – 2 шт

вода – 2\3 ст

уксус – 1\3 ст

сахар – 2 ст. л.

соль – 1\2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Лук нарезать кубиками. Положить в стеклянную банку.

2. Отдельно смешать воду, уксус, сахар и соль. Маринад нагреть, но не доводить до кипения.

3. Залить маринадом лук.

4. Плотно закрыть банку и оставить на несколько часов. Перед использованием жидкость следует слить.

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