Как лучше всего замариновать лук: рецепты для салатов, шашлыка и рыбы
Маринованный лук – это не только вкусная, но и полезная закуска. Его используют как самостоятельное блюдо, а еще чаще – как дополнительный ингредиент к салатам, бутербродам, мясным и рыбным блюдам.
Иногда острота лука может перекрыть общий вкус блюда. В таком случае его лучше замариновать: отлично чувствуется вкус овоща и блюда, а вместе получается просто невероятное сочетание.
Рецепты маринадов для лука опубликованы в кулинарном блоге fuagra_iz_topora в Instagram.
Как замариновать лук к шашлыку и мясным блюдам
Ингредиенты:
лук – 5 шт
соль – 1\2 ч. л.
сахар – 1,5 ч. л.
виноградный уксус – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать кольцами и слегка отжать сок руками.
2. Смешать все ингредиенты, перемешать.
3. Мариновать 20-30 минут.
Как замариновать лук к сельди
Ингредиенты:
лук – 2 шт
вода – 1\3 ст
уксус – 2-3 ст. л.
сахар – 1 ч. л.
горчица – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты и 10 минут мариновать.
Как замариновать лук к соленой рыбе
Ингредиенты:
лук – 3 шт
уксус яблочный/винный/виноградный – 3 ст. л.
вода – 1\2 ст
соль – 1\2 ч. л
сахар – 3 ч. л.
масло рафинированное – 3 ст. л.
зелень
Способ приготовления:
1. Лук нарезать кольцами и полить кипятком.
2. Воду смешать с уксусом, солью и сахаром. Залить лук.
3. Мариновать час.
4. Слить жидкость. Добавить масло, специи и зелень.
Как замариновать лук для салатов
Ингредиенты:
лук – 2 шт
вода – 2\3 ст
уксус – 1\3 ст
сахар – 2 ст. л.
соль – 1\2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Лук нарезать кубиками. Положить в стеклянную банку.
2. Отдельно смешать воду, уксус, сахар и соль. Маринад нагреть, но не доводить до кипения.
3. Залить маринадом лук.
4. Плотно закрыть банку и оставить на несколько часов. Перед использованием жидкость следует слить.
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