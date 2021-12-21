Как небанально приготовить "Мимозу" для праздничного стола: простой лайфхак

"Мимоза" праздничный слоеный салат, который появился еще в в начале 1970-х. Название блюдо получило из-за внешнего сходства с цветками мимозы. Основными ингредиентами салата были: овощи, рыбная консерва, майонез и яблоко.

Фудблогер МАМА LIFE (pp_malevich) поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с лососем, который будет отличным угощением для новогоднего стола.

Чтобы салат имел отличный вкус – добавьте лосось или горбушу, блюдо станет очень нежным и ароматным.

Ингредиенты:

филе горбуши или лосося – 400 г

яица – 5 шт.

картофель – 5 шт.

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морковь – 4 шт.

зеленое яблоко – 1 шт.

лук – 1 шт.

укроп – пучок

домашний майонез – по вкусу

​​​​​​​лимонный сок – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Овощи отварите в подсоленной воде.

2. После – натрите на мелкой терке.

3. Яйца сварите вкрутую, отдельно разделите на желтки и белки.

4. Белки натрите на терке, а желтки раскрошите.

5. Отварите филе горбуши на пару, посолите и остудите.

6. Разберите вилкой на мелкие кусочки.

7. Яблоки очистите и натрите на мелкой терке, сбрызните лимоном.

8. Мелко нарежьте лук и укроп.

9. Поставьте на блюдо кольцо разъемной формы и слоями выложите салат.

10. Первым слоем положите половину картофеля, немного посолите и смажьте майонезом. 11. Вторым положите половину рыбы, смажьте майонезом.

12. Далее распределите лук и укроп.

13. Следующий слой – половина моркови, смажьте майонезом.

14. Повторите слои картофеля, рыбы и моркови, смазывая каждый слой.

15. Затем выложите слой яблок, смажьте майонезом.

16. Выложите белки, хорошо смажьте майонезом.

17. Украсьте салат желтками и зеленью.

18. Обязательно накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 ч.

Перед подачей на 15 минут оставьте при комнатной температуре и снимите разъемное кольцо.

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