Как небанально приготовить "Мимозу" для праздничного стола: простой лайфхак
"Мимоза" праздничный слоеный салат, который появился еще в в начале 1970-х. Название блюдо получило из-за внешнего сходства с цветками мимозы. Основными ингредиентами салата были: овощи, рыбная консерва, майонез и яблоко.
Фудблогер МАМА LIFE (pp_malevich) поделилась в Instagram рецептом вкусного салата "Мимоза" с лососем, который будет отличным угощением для новогоднего стола.
Чтобы салат имел отличный вкус – добавьте лосось или горбушу, блюдо станет очень нежным и ароматным.
Ингредиенты:
филе горбуши или лосося – 400 г
яица – 5 шт.
картофель – 5 шт.
морковь – 4 шт.
зеленое яблоко – 1 шт.
лук – 1 шт.
укроп – пучок
домашний майонез – по вкусу
лимонный сок – по вкусу
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Овощи отварите в подсоленной воде.
2. После – натрите на мелкой терке.
3. Яйца сварите вкрутую, отдельно разделите на желтки и белки.
4. Белки натрите на терке, а желтки раскрошите.
5. Отварите филе горбуши на пару, посолите и остудите.
6. Разберите вилкой на мелкие кусочки.
7. Яблоки очистите и натрите на мелкой терке, сбрызните лимоном.
8. Мелко нарежьте лук и укроп.
9. Поставьте на блюдо кольцо разъемной формы и слоями выложите салат.
10. Первым слоем положите половину картофеля, немного посолите и смажьте майонезом. 11. Вторым положите половину рыбы, смажьте майонезом.
12. Далее распределите лук и укроп.
13. Следующий слой – половина моркови, смажьте майонезом.
14. Повторите слои картофеля, рыбы и моркови, смазывая каждый слой.
15. Затем выложите слой яблок, смажьте майонезом.
16. Выложите белки, хорошо смажьте майонезом.
17. Украсьте салат желтками и зеленью.
18. Обязательно накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник на 2-3 ч.
Перед подачей на 15 минут оставьте при комнатной температуре и снимите разъемное кольцо.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: